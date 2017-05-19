19 Май, 2017


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ГК «Атлас Девелопмент» построит медицинский центр и детский сад у Южного автовокзала

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в: Новости компаний
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Застройщик представил проект жилого комплекса с социальной инфраструктурой в рамках проекта планировки нового микрорайона на юге Екатеринбурга в квартале улиц Московская — Щорса — 8 Марта — Островского, публичные слушания по которому прошли 18 мая текущего года.

Согласно документации, в проект вошли помещения под социальные учреждения, такие как детский сад на 200 детей, крупный медицинский центр для федеральной компании, женская консультация, стоматология, спортивный комплекс с бассейном, школа танцев, школа развития и другие. Жилая площадь комплекса в соответствии с планом планировки территории должна составить более 100000 кв. м, что позволит обеспечить жильем более 3500 человек. Площадь объектов общественного назначения — до 24000 кв. м. В настоящее время проект находится на стадии «форэскиз» и утверждения окончательной концепции.

«На участке, принадлежащем ГК „Атлас Девелопмент“, мы планируем построить дома „комфорт“, „комфорт плюс“ и „бизнес“ класса. На месте частного сектора, с учетом новых потребностей города, мы будем создавать современную комфортную среду обитания — продуманный инновационный комплекс жилых и социально значимых объектов. Здесь будут организованы дворовые пространства, построены многофункциональные площадки для отдыха и спорта и многое другое», — рассказал генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

Перечисленные объекты входят в проект комплексного освоения территории микрорайона «Юг-Центр», который разработала компания «Формула строительства» в консорциуме с тремя застройщиками — Атомстройкомплексом, Обществом Малышева, 73 и ГК «Атлас Девелопмент». Заявка на строительство была подана еще в 2015 году.

Проект планировки и межевания территории предполагает строительство более 400 тыс. кв. м жилой недвижимости, в соответствии с планом развития Екатеринбурга, и обеспечение жильем до 14 тысяч горожан. Спроектированная социальная инфраструктура — несколько школ и детских садов — призвана обеспечить местами в этих учреждениях не только будущие, но и уже существующие дома района.

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