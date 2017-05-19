Как выбрать металлический забор



Сегодня любой хозяин частного дома задумывается над тем, из какого материала лучше всего забор для себя сделать. Многие отдают предпочтение старому доброму и относительно дешевому варианту из дерева, в то время как большинство специалистов советуют остановить свой выбор на стильных и прочных заборах из металла, которые прослужат более длительный срок.

С одной стороны, забор и в самом деле должен выглядеть привлекательно, ведь он фактически является визитной карточкой вашего жилища. Первое, что увидит перед собой любой ваш гость – это забор. Но вместе с тем, не стоит забывать, что кроме красоты, основная функция забора – защита территории от проникновения третьих лиц и любопытных взглядов проходящих мимо людей. Именно поэтому металлический забор более востребован, чем заборы деревянные или пластиковые.

Компания ТвояКровля предлагает вам самые прочные и красивые заборы из металла по наиболее выгодным ценам. При выборе наиболее оптимального вида металлического забора необходимо учитывать ряд немаловажных факторов.

Внешний вид. Вы должны строго определиться – необходим вам забор в виде частокола, из-за которого будет просматриваться весь двор перед вашим домом или сплошной забор, который все скроет от чужих глаз. Сплошной забор будет стоить дороже. Прочность выбираемой конструкции и ее долговечность. Выбирая металлический забор, обязательно поинтересуйтесь у продавца, сколько максимально времени он может прослужить, и какие воздействия без труда выдержит. Обычно металлические заборы служат достаточно долго, если за ними качественно ухаживать, а выдержать они могут достаточно серьезное воздействие – даже небольшой таран. Выбирайте такие металлические заборы, которые в обязательно порядке покрыты специальными сплавами – именно они позволят вашим заборам не бояться природных воздействий в виде воды, мороза и солнца. Не забывайте, что время от времени вам самостоятельно придется обрабатывать свой забор из металла антикоррозийными веществами, чтобы он прослужил вам максимально длительный срок. Дизайн забора вы сможете выбрать сами.