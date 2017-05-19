Как следует правильно выбирать сайдинг?

Вы решили сделать ремонт фасада дома? Лучшим материалом для внешней отделки принято считать сайдинг. В этой статье вы узнаете нюансы, на которые следует обратить внимание при его покупке.

Первое, на что стоит обратить внимание, так это цвет сайдинга, он должен быть везде одинаковым. Для того, чтобы проверить это, вам следует сравнить оттенки с наружной стороны и с внутренней. Если вы заметили, что одна сторона светлее, чем другая, то это значит, что материал некачественный. Также на панели не должно быть никаких разводов и других оттенков. При покупке сайдинга имейте ввиду, что пигмент, с помощью которого окрашивают его, стоит очень дорого, поэтому многие производители хотят на нем экономить. Однако, вам лучше всего такой материал не покупать.

Посмотреть на внешний вид хорошего и качественного сайдинга вы можете на сайте www.formico.ru/katalog/gibkaya-cherepitsa/katepal/ совершенно бесплатно. Итак, если цвет у этого материла нормальный, то тогда следует обратить внимание на толщину листа. Судить об этом можно по срезу, который находится сбоку. Если вы заметили, что толщина листа то уменьшается, то увеличивается, то это говорит о том, что товар некачественный. Поверхность материала должна быть однотонной и матовой, без каких-нибудь неровностей.

Немаловажное значение имеют и отверстия для саморезов, на которые будет крепиться сайдинг. Они должны быть ровными и одинаковой формы. Все элементы должны обладать одинаковыми размерами и формами. Если вы заметили, что один лист не совпадает по размерам с другим, то лучше всего такой материал вернуть обратно.

Кроме всего вышеперечисленного, товар следует проверить на пластичность. Для этого вам следует согнуть его в тонком месте. Таковым выступает место, где сайдинг крепится на гвозди. Если в результате такой проверки материал перегнулся и сломался, то тогда это свидетельствует о том, что он бракованный.

При покупке сайдинга спросите у продавца, имеется ли в наличии сертификат. Если он отсутствует, то товар покупать не стоит. Если вы воспользуетесь всеми советами, то несомненно сможете выбрать сайдинг.