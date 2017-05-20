Как правильно выбрать доклевеллер

Доклевеллер – это уравнительная платформа, с помощью которой можно компенсировать высотный перепад между платформой, с которой производится погрузка и самим кузовом грузового автомобиля. Образно говоря, это оборудование часто применяется, как специальный мост, обеспечивающий проезд складскому транспорту для транспортировки какого-либо товара.

Подобного рода устройства достаточно часто используются на складах, так как имеют ряд весьма выгодных преимуществ:

С их помощью время погрузки уменьшается, потому что складскому транспорту намного удобнее рабоать на таких “мостах”; Существенно снижается вероятность повреждения груза во время его погрузки или разгрузки; Ручной труд при использовании доклевеллеров уменьшается, фактически может отсутствовать; Все специалисты подтверждают – с такими платформами погрузочно-разгрузочные работы становятся более безопасными. Вот на сайте компании вы сможете без труда выбрать один или несколько из тех доклевеллеров, которые идеально подойдут для вашего типа работ.

А на что необходимо в самую первую очередь обращать свое внимание, выбирая устройство подобного типа?

Для начала вы должны точно определить, какого типа доклевеллер вам необходим – механический или электрогидравлический, с аппарелью выдвижной или откидной, с подвесной или опорной рамой. Если вы сами мало что понимаете в таких устройствах, обязательно обратитесь за помощью к специалисту, который поможет вам осуществить наиболее правильный выбор. Учитывайте габарит тех машин, которые вы собираетесь выгружать и загружать, а также тех, которые будут непосредственно участвовать в выгрузке и погрузке. Складская техника должна без проблем передвигаться по устройству. Учитывайте и фактор веса, ведь многие подобные платформы предназначены для определенной весовой категории техники. Поэтому ваш выбор должен осуществляться и с учетом веса погрузчика, и с учетом угла наклона самой платформы. Кроме этого, в обязательном порядке, следует учитывать, насколько высоким должен быть пол грузовой платформы, чтобы ваша загрузка или разгрузка была максимально безопасной и быстрой.