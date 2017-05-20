20 Май, 2017


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Как правильно выбрать доклевеллер

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в: Новости компаний
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Доклевеллер – это уравнительная платформа, с помощью которой можно компенсировать высотный перепад между платформой, с которой производится погрузка и самим кузовом грузового автомобиля. Образно говоря, это оборудование часто применяется, как специальный мост, обеспечивающий проезд складскому транспорту для транспортировки какого-либо товара.

Подобного рода устройства достаточно часто используются на складах, так как имеют ряд весьма выгодных преимуществ:

  1. С их помощью время погрузки уменьшается, потому что складскому транспорту намного удобнее рабоать на таких “мостах”;
  2. Существенно снижается вероятность повреждения груза во время его погрузки или разгрузки;
  3. Ручной труд при использовании доклевеллеров уменьшается, фактически может отсутствовать;
  4. Все специалисты подтверждают – с такими платформами погрузочно-разгрузочные работы становятся более безопасными. Вот на сайте компании вы сможете без труда выбрать один или несколько из тех доклевеллеров, которые идеально подойдут для вашего типа работ.

А на что необходимо в самую первую очередь обращать свое внимание, выбирая устройство подобного типа?

  1. Для начала вы должны точно определить, какого типа доклевеллер вам необходим – механический или электрогидравлический, с аппарелью выдвижной или откидной, с подвесной или опорной рамой. Если вы сами мало что понимаете в таких устройствах, обязательно обратитесь за помощью к специалисту, который поможет вам осуществить наиболее правильный выбор.
  2. Учитывайте габарит тех машин, которые вы собираетесь выгружать и загружать, а также тех, которые будут непосредственно участвовать в выгрузке и погрузке. Складская техника должна без проблем передвигаться по устройству.
  3. Учитывайте и фактор веса, ведь многие подобные платформы предназначены для определенной весовой категории техники. Поэтому ваш выбор должен осуществляться и с учетом веса погрузчика, и с учетом угла наклона самой платформы.
  4. Кроме этого, в обязательном порядке, следует учитывать, насколько высоким должен быть пол грузовой платформы, чтобы ваша загрузка или разгрузка была максимально безопасной и быстрой.

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