Преимущества полусухой стяжки пола

Сейчас существует множество технологий выравнивания полов. В настоящее время наибольшей популярностью среди них пользуется полусухая стяжка. В этом нет ничего удивительного, так как данный способ имеет целый ряд преимуществ перед другими технологиями. В чем же они заключаются?

По своей сути полусухая стяжка практически ничем не отличается от традиционной.[#preview] В этом случае точно так же берется раствор, состоящий из цемента и песка. Однако воды для него используется намного меньше. Благодаря этому владельцам квартир удается добиться минимизации расхода воды. Это позволяет значительно снизить затраты на проведение ремонта. При этом в полусухую стяжку можно закладывать разнообразные коммуникации, в том числе систему теплого пола.

Немаловажным фактором в пользу полусхуой стяжки можно считать и то, что в этом случае риск затопить соседей практически отсутствует, так как в растворе содержится минимум. Конечно, полностью быть уверенным в этом можно только если работой занимаются профессионалы. К счастью, если вам нужна полусухая стяжка пола цена которой не ударит по вашему карману, стоит просто воспользоваться услугами специализированных компаний. Сейчас они имеются практически в каждом городе, так что у вас не возникнет с этим никаких проблем.

Кроме того, специально для осуществления полусухой стяжки были разработаны особые машины, которые позволяют добиться практически идеальной ровности поверхности. Также людей привлекает то, что на полусухую стяжку можно без проблем укладывать практически любые виды напольных покрытий. У вас не возникнет проблем ни с ламинатом, ни с паркетом, ни с линолеумом. Вам также не придется заботиться о монтаже гидроизоляции, поскольку воды в растворе содержится очень мало. Также специалисты отмечают, что даже несмотря на небольшую толщину полусухая стяжка обладает высокой прочностью.

Таким образом, полусухую стяжку действительно можно назвать одним из наиболее подходящих вариантов для тех, кто хочет осуществить выравнивание пола. Данная технология имеет множество преимуществ, которые выгодно отличают ее от прочих методов.