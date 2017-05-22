Продажа ПВХ-труб и фитингов для оборудования

Трубы из поливинилхлоридного материала являются максимально правильным выбором для оборудования новых водопроводно-канализационных систем или замены старых конструкций. Они обеспечивают надежную самотечную транспортировку стоков, температура которых составляет до + 60°С. Для соединения отдельных элементов системы используются разнообразные фитинговые изделия, гарантирующие полную герметичность и безопасность созданного контура.

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Полимерные трубы идеально сочетаются с разнообразными фитингами. Элементы коммунальных конструкций отличаются легким весом, поэтому их удобно транспортировать и укладывать в инженерные системы. Трубопроводы характеризуются длительным сроком службы. При соблюдении правил монтажа они могут функционировать не менее 50 лет. Заказ на приобретение пластиковых изделий можно оставить на сайте https://ironpolimer.ru/about/. Компания ООО «АйронПолимер Групп» работает на рынке пластиковых сантехнических изделий более шести лет. Она является надежным поставщиком полимерных материалов, помогающих создавать надежные инженерно-коммунальные системы.

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