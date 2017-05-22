22 Май, 2017


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Продажа ПВХ-труб и фитингов для оборудования

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в: Новости компаний
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Трубы из поливинилхлоридного материала являются максимально правильным выбором для оборудования новых водопроводно-канализационных систем или замены старых конструкций. Они обеспечивают надежную самотечную транспортировку стоков, температура которых составляет до + 60°С. Для соединения отдельных элементов системы используются разнообразные фитинговые изделия, гарантирующие полную герметичность и безопасность созданного контура.
Высококачественные изделия можно приобрести на сайте по доступной стоимости. Продажа пластиковых труб и фитингов для наружной и внутренней канализации и водоснабжения осуществляется тут ironpolimer.ru. Потенциальным потребителя предлагаются трубы с любым диаметром. Для их изготовления используются прочные ПВХ-материалы, гарантирующие долговечное и надежное функционирование оборудованных конструкций. Пластиковые трубы и комплектующие элементы имеют много преимуществ. Они устойчиво переносят коррозионные процессы. Изделия не боятся холода, поэтому при минусовых показателях температуры не деформируются и сохраняют свои основные эксплуатационные свойства.

Полимерные трубы идеально сочетаются с разнообразными фитингами. Элементы коммунальных конструкций отличаются легким весом, поэтому их удобно транспортировать и укладывать в инженерные системы. Трубопроводы характеризуются длительным сроком службы. При соблюдении правил монтажа они могут функционировать не менее 50 лет. Заказ на приобретение пластиковых изделий можно оставить на сайте https://ironpolimer.ru/about/. Компания ООО «АйронПолимер Групп» работает на рынке пластиковых сантехнических изделий более шести лет. Она является надежным поставщиком полимерных материалов, помогающих создавать надежные инженерно-коммунальные системы.

Клиенты фирмы получают массу преимуществ. Им предлагаются максимально выгодные расценки на все виды продукции. Отработанная система логистики позволяет осуществлять доставку выбранных товаров в максимально короткие сроки. Продукция компании АйронПолимер Групп производится только из качественного сырья, поэтому соответствует установленным государственным стандартам.

Для выбора необходимых ПВХ-труб и фитингов необходимо воспользоваться каталогом тут: https://ironpolimer.ru/catalog/. В каталоге есть не только изображение каждого вида изделий, но и подробное их описание. При необходимости можно получить профессиональную консультацию, позволяющую приобрести необходимый для оборудования трубопровода комплект пластиковых изделий. Постоянным клиентам предоставляются выгодные ценовые скидки.

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