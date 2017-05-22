Независимый испытательный лабораторный центр «ДИАЛАР»: работа с пользой для людей

Программа «Здоровье» реализуется с 2004 года. В рамках ее существования ведет свою деятельность компания «ДИАЛАР». Команда высококлассных специалистов прикладывает максимум усилий для того, чтобы привести в жизнь все обозначенные в проекте установки. Независимый испытательный лабораторный центр «ДИАЛАР» работает в соответствии с государственной программой, ориентированной на охрану природной среды и обеспечение защиты человеческого здоровья.

С чем связана деятельность лаборатории?

Чем занимается уникальная лаборатория, расположенная в Новосибирске? Независимый центр является лидером в области:

оценки трудовых условий;

радиационных исследований различных территорий;

расчета ожидаемых показателей шума от всевозможных объектов;

определения степени эффективности систем вентиляции.

Вот далеко не весь перечень направлений, в которых команда «ДИАЛАР» сумела достойно проявить себя. Экологическая оценка зданий, выявление рамок строительных зон (по санитарно-защитным нормам) тоже в компетенции фирмы. Производственный контроль выступает ключевым вектором деятельности исследовательского центра.

Компетентность и качество

Почему же именно «ДИАЛАР» является лабораторией, на которую смело можно равняться? В чем заключаются основные преимущества функционирования центра? Секрет успешности компании обусловлен несколькими факторами. Ключевым из них выступает наличие сверхточного оборудования. В работе специалисты лаборатории используют инновационные приборы и устройства, позволяющие получить максимально точные и корректные сведения.

Другой особенностью лаборатории является крайне строгий набор сотрудников. В команде нет случайных людей. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. В их компетентности сомневаться не приходится. Всего в фирме работают 33 профессионала, а некоторым из них удалось достичь уровня экспертов. В своей деятельности они максимально стремятся создать по-настоящему благоприятные условия для проживания и работы населения.

«ДИАЛАР» трепетно относится к своей деловой репутации, а потому все позиции договоров, особенно касаемо сроков, четко соблюдаются. Схемы выполнения задач составляются таким образом, чтобы удалось по максимуму сократить финансовые издержки. Качество работ центра всегда на высоте и соответствует всем современным нормам.