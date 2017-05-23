Бетонные лестницы в подвал – долговечность и надежность



Наличие в сооружениях подвала или погреба само собой подразумевает и свободный, удобный доступ в эти помещения. И его обеспечит прочная и надежная лестница, которая является неотъемлемым атрибутом таких помещений.

Основными характеристиками данной конструкции, варианты которой широко представлены на https://www.pk-blk.ru/betonnaya-lestnica-v-podval/ , должны быть прочность, надежность, безопасность, удобство спускания и поднимания. Лучшим экспертом по советам, как правильно выбрать лестницу в подвал или погреб, является компания ПК БЛК. Поэтому, отталкиваясь от ее рекомендаций, рассмотрим, каким же должно быть подобное изделие.

Лучший материал для такой лестницы – бетон

Наиболее надежным материалом для создания лестницы в подвал или погреб считается бетон. Именно бетонные лестницы обладают наибольшим количеством преимуществ, по сравнению с любыми другими решениями. Из этого материала можно создавать варианты любой конфигурации. При этом конструкция абсолютно не нуждается в постоянном уходе.

Из основных преимуществ бетонных лестниц хочется выделить такие:

высокий запас прочности и надежности;

длительный срок эксплуатации без потери первоначальных качественных характеристик;

неподверженность коррозии, гниению, плесени, грибкам и нашествию насекомых, грызунов;

влагостойкость и морозостойкость, особенно если учесть наличие инновационных добавок в бетон;

абсолютная бесшумность;

доступность создания различных форм;

возможность отделки разнообразными материалами;

пожаробезопасность;

легкая сочетаемость с разными материалами;

наиболее доступный по цене.

Что следует учесть при создании бетонной лестницы в подвал?

Чтобы бетонная лестница в подвал была такой, как описывают ее преимущества, при ее создании необходимо соблюдать определенные параметры:

ширина конструкции зависит сугубо от входа в подвал или погреб, т.е. от размера помещения;

просвет или высота ступеней;

уклон (лестница в подвал не должна быть крутой, чем меньше уклон, тем удобней спуск или подъем);

ширина ступеней (не стоит превышать 30 см, хотя данный параметр индивидуален и зависит от желания заказчика);

высота ступеней;

количество ступеней.

Лестница из бетона в подвал – идеальный и простой вариант

Специалисты сделают бетонную лестницу в подвал за считаные дни. Преимущественно такие работы проводят в момент строительства дома. Стоит сказать, что монтаж трудозатратный, поэтому лучше доверить его профессионалам. Ведь лестница в погреб из бетона – это сложные расчеты компонентов, точное определение параметров, описанных выше и т.д. Данные приспособления являются цельными конструкциями, и внести в них какие-либо корректировки после монтажа невозможно.

Чтобы правильно смонтировать такой объект, понадобится сделать опалубку, провести армирование, потому что ни одно бетонное сооружение не будет прочным без армирования металлическими прутьями, развести раствор и правильно его залить.

Простыми словами, доверьте все профессионалам. Это и меньше времени займет, да и по финансовым затратам выгодней, так как без необходимых знаний и навыков самостоятельно процесс не провести. Обязательно примите во внимание предоставленную нами информацию. Тогда вы без проблем сможете приобрести вариант, который будет отвечать вашим требованиям и пожеланиям.