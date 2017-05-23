Если в доме или в квартире металлопластиковые окна выходят на солнечную сторону, в летнее время возникает потребность избавиться от избыточного света. Попадание прямых солнечных лучей не только нагревает помещение, но и приводит к ускоренному выцветанию мебели и других предметов. В данном случае эффективным решением является затемнение стекол.

Для этого можно использовать затемняющие шторы, жалюзи или специальные самоклеющиеся пленки, имеющие тонирующие или отражающие способности. Для мансардных оконных конструкций подходят классические шторы с затемняющим эффектом. В спальне хорошо будут смотреться рулонные или классические шторы.

При выборе тонирующих пленок для оклейки стекол металлопластиковых окон необходимо учитывать требуемую степень затемнения. Для этого потребуется приобрести непосредственно солнцезащитное покрытие, резиновый шпатель, бытовой распылитель с разбавленной мыльной водой, канцелярский нож и линейку. А покупая новые пластиковые окна в Алматы , затемнение вы можете заказать сразу же.

Сначала необходимо очистить стекло от мелкой пыли и другой грязи, а после этого обезжирить его моющим средством для стекол. Оклейкой можно будет заниматься после высыхания поверхности.

Пленку нужно будет развернуть. Если она значительно шире и длиннее имеющегося на металлопластиковом профиле стеклопакета, потребуется ее обрезать с запасом 5 мм с каждой стороны. После этого надо смочить защитный слой затемняющей пленки мыльной водой, а затем аккуратно снять его. Клейкую сторону также потребуется смочить, что предотвратит ее внезапное слипание.

Следующий этап заключается в прикладывании пленки к стеклопакету металлопластикового окна. Начинать нужно с верхнего края, разглаживая поверхность резиновым шпателем. Чтобы процедура прошла успешно, необходимо тщательно «выгнать» всю воду. Делать это нужно, начиная с центра, постепенно продвигаясь к краям пластикового окна. В конце нужно обрезать излишки тонирующего покрытия. При этом важно тщательно следить за тем, чтобы не срезать слишком много пленки и не оставлять непривлекательных фрагментов.