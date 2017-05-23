23 Май, 2017


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Жители Ленинградской области подают заявления на бесплатный дальневосточный гектар

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в: Новости компаний
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По итогам четырех месяцев 2017 года принято 8 заявок от жителей Ленинградской области для оформления документов на регистрацию земельного участка на Дальнем востоке.

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Фото: pixabay.com

В соответствии с соглашением между Управлением Росреестра по Ленинградской области и ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.

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