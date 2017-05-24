Преимущества деревянных лестниц

В частных домах широкое распространение получили деревянные лестницы. Такие лестницы очень долговечны, а их эстетические особенности позволяют идеально вписываться в интерьер классических коттеджей из брёвен или бруса. Поэтому лестницы из древесины считаются лучшим выбором для загородного дома, особенно если также изготовлен из дерева. Производство лестницы из древесины является достаточно сложным и трудоёмким процессом. В него входит составление проекта, подготовка и просушка древесины, производство основных частей лестницы, шлифовка, а также монтаж самой конструкции в доме заказчика.

Кроме того, что лестница из дерева является удобной и практичной, она ещё может стать и настоящим украшением дома. А тот факт, что древесина является полностью природным материалом обусловливает отсутствие в нём каких-либо токсичных веществ и соединений, которые могли бы оказывать негативное воздействие на организм человека. Лестницы из дерева не вызывают аллергических реакций, что также является бесспорным преимуществом этого материала. Изготавливать такие лестницы можно из самых разных пород древесины. От этого зависит их стоимость и прочность. Но даже самые дешёвые лестницы из древесины практически не уступают в прочности и долговечности конструкциям из других материалов. А стоит они могут при этом намного дешевле.

Из дерева можно изготовить лестницу практически любой формы. Но существует несколько разновидностей таких лестниц, которые встречаются чаще всего. Прямые лестницы являются самыми простыми в изготовлении и установке. Они считаются самыми безопасными в эксплуатации, но при этом для их установки требуется довольно большой по площади участок. Поворотные лестницы дают возможность сохранить много полезного пространства, но при этом их проектирование и изготовление стоит дороже. Винтовые лестницы выглядят очень элегантно и позволяют сэкономить много полезного пространства. Чаще всего такие лестницы изготовляются с очень крутым подъёмом, что делает их менее удобными и не самыми безопасными. А ещё существуют складные лестницы.