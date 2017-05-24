Особенности ремонта квартир под ключ

Многим знакома ситуация, когда ремонт в квартире затягивается на очень длительный срок. При этом выполняя ремонт своими руками, приходится тратить много сил, времени и денег. Поэтому в последнее время всё больше людей предпочитает обращаться за помощью к профессионалам, которые оказывают услуги ремонта квартир и домов под ключ. Воспользовавшись услугами такой компании, вы сможете не только сэкономить много времени и сил, но и получите при этом гарантировано качественный ремонт, а стоит он будет даже дешевле, чем если бы вы сотрудничали с разными бригадами мастеров.

Обычно ремонт под ключ подразумевает под собой отделку всех помещений в квартире. Зачастую такой ремонт включает в себя проведение не только отделочных работ, но и разработку индивидуального дизайнерского проекта интерьера. Иногда даже расстановку мебели проводит компания, которая выполняла данные ремонт.

А ещё ремонт квартир под ключ может включать в себя полную замену всех коммуникаций. Это может быть замена электрической проводки, установка счётчиков, монтаж сантехники и её подключение к системе водоснабжения и канализации. Такой ремонт даёт дополнительные гарантии качества, так как вы заключаете соответствующий договор, в котором будут указаны все проведённые работы и определены точные сроки окончания ремонта. А при обнаружении неисправностей вы всегда сможете обратиться в эту компанию, и все дефекты будут устранены в кратчайшие сроки.

Ремонт под ключ освобождает вас от необходимости самостоятельно искать, покупать и заниматься доставкой всего необходимого строительного и отделочного материала. Вам нужно только согласовать проект с вашим дизайнером, а потом оценить конечный результат. Многие хозяева квартир во время такого ремонта уезжают в отпуск, а затем возвращаются в полностью обновлённое жильё. Это очень удобно и позволяет совместить приятное с полезным. А ещё такой ремонт позволяет реализовать самые разные дизайнерские решения, что даст вам возможность сделать свою квартиру действительно уникальной, подчеркнуть свой стиль и создать уютное жилище.