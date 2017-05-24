Интеллектуальные системы безопасности в программе Форума «ПТА. Санкт-Петербург 2017»

С 6 по 8 июня в конференц-центре «Конгресс» состоится X Специализированный форум-выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Санкт-Петербург 2017».

В течение второго дня форума эксперты обсудят актуальные вопросы интеллектуальных систем безопасности и антитеррористической защиты.

Модераторами секции «Интеллектуальные системы безопасности» выступят Максименко Владимир Адамович, председатель комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и информационно-управляющие системы» и Лукьянов Виктор Алексеевич, председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности Ленинградской областной ТПП.

Выступление компании «ПРОСОФТ» будет посвящено системам безопасности и видеонаблюдения. Сегодня сложно найти какой-либо объект инфраструктуры города, где бы не использовалось видеонаблюдение хотя бы в минимальной форме. В презентации «ПРОСОФТ» будут освещены преимущества отдельных производителей и приведены типовые решения, встречающиеся на рынке, в том числе, и решения для организации высокоточной 3D-системы подсчета пассажиров транспорта или посетителей массовых мероприятий. Будут представлены и новинки, в частности, бюджетная линейка камер Target от Тайваньской компании GeoVision.

Далее слушателей ждет доклад компании «Сименс» о едином центре управления зданием Desigo CC, который учитывает требования всех пользователей здания, соединяет оборудование разных производителей и помогает сэкономить.

Компания «Умный дом» представит контроллер собственной разработки для управления простыми системами «умного дома», который можно установить прямо из коробки без сложных работ по компоновке модулей и программированию системы.

О новых технологиях в СКУД для повышения уровня защиты зданий и сооружений расскажет компания «Равелин». Будут затронуты вопросы постановки задач, выбора современных решений для проектирования и роли web–технологий в СКУД.

Выступление компании «Ф-Лайн Софтвер» будет посвящено управлению жизненным циклом технических объектов и сооружений на основе CALS-технологий, в частности, проблемам импортозамещения и безопасности.

Компания «РУБЕЖ» представит инновационные разработки, расскажет об универсальной промышленной интеграции на базе протокола ModbusRTU и организации автоматики дымоудаления для зон МГН.

В завершение дня состоится круглый стол на тему «Актуальные вопросы антитеррористической защиты объектов». Модерировать мероприятие будет Лукьянов Виктор Алексеевич, председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности Ленинградской областной ТПП. На обсуждение вынесены новые требования к безопасности объектов в связи с возможными угрозами террористических актов. В состав экспертов войдут Юсупов Вадим Рафаэльевич, председатель Комитета по информационно-коммуникационным технологиям Ленинградской областной ТПП, Бобров Сергей Геннадьевич, генеральный директор компании «LwCOM», Лебедев Павел Вячеславович, эксперт Комитета безопасности Ленинградской областной ТПП, и др.

Официальную поддержку Форуму оказывают: Международное общество автоматизации (ISA), Ленинградская областная Торгово-промышленная палата, Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, Ассоциация инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Союз строительных организаций Ленинградской области, KNX Users Club России, СНГ и Балтии.

Организатор мероприятия: ООО «ЭКСПОТРОНИКА». Бесплатный пригласительный билет можно получить здесь.