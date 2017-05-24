Лидер среди негосударственных экспертиз Санкт-Петербурга

Второй год подряд ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» демонстрирует самый высокий процент соответствия проектной документации требованиям градостроительных планов земельных участков при наличии положительного заключения.

Обновленную статистику опубликовал Координационный совет по вопросам организации и проведения экспертизы проектной документации, проверки достоверности сметной стоимости строительства при Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга на своем сайте.

Статистические данные оценивают соответствия заключений государственных и ведущих негосударственных экспертиз города, а также показывают количество поданных в СГСНиЭ СПб для получения разрешения на строительство заключений каждой из экспертиз.

Среди государственных органов, которые осуществляют строительный контроль, по данным Координационного совета, лидирует СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Из негосударственных экспертиз наибольший процент имеет ООО «Негосударственный надзор и экспертиза». Компания подтверждает надежное качество работы и высочайший рейтинг «А» – «Лидер рынка», полученный в 2015 году на основании прохождения добровольной сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р 56002-2014.