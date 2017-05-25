В областном Росреестре обсудили возникновение пожаров на земельных участках

Совещание представителей сразу нескольких ведомств прошло 23 мая.

Во вторник Управлением Росреестра по Ленинградской области проведено совещание по вопросам профилактики и предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, возникшими в результате выжигания сухой травянистой растительности, стерни, поживных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях Ленинградской области.

В совещании приняли участие начальник отдела государственного земельного надзора Управления Николай Юрьевич Кареткин, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Додичева Лариса Владимировна, инспектор ОНГО и ЗНТЧС УНДуПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Титов Виталий Михайлович.

В ходе совещания обсуждались проблемы, связанные с оперативным получением актуальной информации от Росреестра о владельцах и пользователях земельных участков на которых произошло загорание сухой травянистой растительности, а также вопросы повышения эффективности взаимодействия ведомств.