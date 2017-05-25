Как самостоятельно заменить кухонный смеситель

Замена смесителя – посильная задача для любого мужчины «с руками». Руководствуясь несложной пошаговой инструкцией, вы сможете провести эту сантехническую операцию без помощи специалиста.

Что понадобится для работы

Помимо смесителя понадобятся два гибких шланга подходящей длины (в большинстве случаев входят в комплект) и наборы ключей – гаечных и разводных. В список инструментов необходимо включить плоскогубцы, а также крестовые и прямые отвертки. Может потребоваться уплотнитель для резьбовых соединений – льняная нить с герметизирующей пастой или ФУМ-лента.

Шаг 1: демонтаж старого смесителя

Перед началом работ перекрываем трубы с помощью запорной арматуры и полностью сливаем воду. Для упрощения процесса демонтажа/монтажа мойку лучше снять – для этого необходимо отсоединить гибкие подводящие шланги и сифон. Если мойка встроена в столешницу – откручиваем фиксирующие болты и подрезаем герметик.

Далее остается снять смеситель, открутив стопорную гайку соединительного штыря с помощью разводного ключа. Прикипевшую резьбу следует предварительно обработать спреем WD 40. Место врезки необходимо очистить от ржавчины, расширить (при необходимости) и обезжирить.

Шаг 2: установка нового смесителя

Устанавливаем новый смеситель в посадочное отверстие мойки, предварительно надев уплотнительное кольцо на резьбовой блок. Снизу на резьбовое основание надеваем резиновую прокладку. Закручиваем разводным ключом фиксирующую гайку.

Подсоединяем к смесителю два гибких шланга: сначала монтируем шланг с коротким штуцером, затем – с длинным. Затягиваем штуцеры ключом на 10.

Смеситель с крепежом на две шпильки устанавливается иначе. Сначала вкручиваем штуцеры шлангов и только потом устанавливаем смеситель в отверстие мойки. На шпильки надеваем фигурную прокладку и прижимную пластину. Закручиваем гайки.

Теперь остается вернуть мойку со смесителем на старое место. Используем герметик, чтобы устранить щели в местах примыкания мойки к столешнице/стене. Затем затягиваем крепежные болты.

Шаг 3: подключение шлангов и сифона

После установки мойки подключаем шланги к трубам. Шланг для холодной воды должен находиться справа. Гайки закручиваем вручную, а затем затягиваем ключом на пару оборотов. Сильно затягивать не стоит – можно повредить прокладки. Если в накидных гайках есть уплотнительные прокладки, соединение будет герметичным без дополнительной изоляции резьбовых патрубков. Последним этапом подсоединяем мойку к сифону.

После завершения работы включаем воду и проверяем все соединения на герметичность. В местах протечек следует подтянуть гайки чуть сильнее.