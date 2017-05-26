Оливковая кухня в интерьере

Оливковая кухня вызывает теплые, домашние ассоциации. Этот цвет – особый в палитре оттенков современных кухонь. Его смело можно назвать оптимальным решением как по производимому эффекту, так и по сочетанию с другими цветами.



Разнообразие дизайна оливковой кухни

В сочетании с черным цветом оливковый являет точный стиль к которому можно мало что добавить.

Белый придает этому оттенку свежесть и удваивает энергетическую составляющую.

Бежевый подчеркивает легкость и мягкость, свойственную этому оттенку.

В сочетании с оттенками серого оливковый цвет дает эффект респектабельности.

Натуральное дерево наделяет оливу теплотой и глубиной.

Темное дерево меньше, чем светлое, даст возможность проявиться основному оливковому оттенку, но оно позволит создать полную гармонию, поскольку коричневые оттенки в дополнении к оливковым являются наиболее популярными. Подробный кухонный каталог представлен здесь https://www.mebelopttorg.ru/catalogue/gotovye-kukhni/ заходите и смотрите.

Совет!

Чтобы комбинация с темным деревом не получилась мрачной, рекомендуется использовать светлое оформление стен, высветленный фартук и яркое освещение.

Оливково-белый

Это всегда – эффектный праздник, свежесть решений, чистота. Этот дуэт двух равных по силе воздействия цветов придаст бодрости всему интерьеру. При этом варианте оформления кухни можно делать оливковые стены. Вместо чисто белого часто используют молочный и другие подобные оттенки, вносящие теплую ноту. Если сочетаются только два цвета, необходимо добавить темные акценты. Именно в этом цветовом сочетании лучше всего смотрится стиль ретро, винтаж, имитация под старину.

Оливково-черная кухня

Безусловная элегантность, совершенная гармония, лаконичность и строгость – все эти качества присущи кухне, выполненной в оливково-черных тонах. Для холодных и более темных оливковых оттенков можно использовать черный глянец. Теплым – больше подходит матовая черная отделка. Черного и оливкового в интерьере может быть практически поровну, но это должно компенсироваться освещением.

Совет!

Не стоит использовать сочетание черного и оливкового в маленьких помещениях. Оставьте этот аристократичный тандем для просторных кухонь с высокими потолками.

Оливковый и серый

Это – спокойная классика, наиболее предпочитаемое сочетание для тех, кто любит умеренность и стабильность. Серый цвет придает оливковому некоторую приземленность, утилитарность, снимает воздушность и легкость, появляющуюся при использовании, например, белого. Спокойная уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне – вот что транслирует серо-оливковое сочетание.

Вместе с тем, оформленный хромированными деталями и современными бытовыми приборами, интерьер превращается в хай-тек и смотрится совсем по новому.

В любом случае сочетание серого с оливковым является изысканным. Возможно, поэтому оно столь популярно.

Бежево-оливковая кухня

Оливковый цвет «теплеет» и смягчается рядом с бежевым. Такое сочетание тоже отсылает к природе, смотрится экологично и очень по-домашнему. Этот вариант станет оптимальным для любителей всего естественного и натурального. К тому же он ненавязчивый и скромный, совсем не агрессивный.

Как голубь оливковую ветвь, несет в ваш дом мир кухня цвета оливы.