26 Май, 2017


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Акционеры за свалку в Виллози оштрафованы на 700 тысяч рублей Росреестром

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в: Новости компаний
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Установлено, что территория была использована не по назначению.

За незаконную свалку, размещенную в деревне Виллози Ломоносовского района в Ленинградской области, АО «Полиграфоформление» оштрафовано на 700 тысяч рублей Управлением Росреестра по Ленинградской области. Акционеры признаны виновными за использование земельного участка не по целевому назначению.

Владелец участка хранил и утилизировал металлическую арматуру, бой бетона, порубочные остатки. Кроме того, в Лиговский канал хозяева территории сбрасывали грунт неизвестного происхождения, при этом на земельном участке отсутствуют здания и забор, а производственная деятельность не осуществлялась. Согласно постановлению государственного инспектора Управления, акционерное общество признано виновным по ч.1 ст. 8.8. КоАП РФ, на организацию наложен штраф 700 000 рублей.

Несмотря на попытку виновных лиц обжаловать постановление, Ломоносовский районный суд оставил постановление без изменений, а жалобу организации без удовлетворения. 21 марта 2017 года виновное юридическое лицо выплатило наложенный штраф в полном объеме.

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