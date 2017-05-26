Лом цветного металла: не стоит упускать свою выгоду

Намного дешевле, чем поставка первичного материала, обходится процесс вторичной переработки лома и использование вторсырья высокого качества. Вот почему на многих промышленных предприятиях нередко применяют металлический лом для производства различных изделий. Его получают посредством переработки изделий, пришедших в негодность и утративших свои эксплуатационные качества.

Как известно, лом цветного металла – это сплавы, которые содержат в себе сталь и чугун. Благодаря наличию в них меди они имеют довольно яркую окраску, поэтому и называются цветным металлом.

Многие физические и юридические лица обладают дорогим сырьем, не представляющим для них особой ценности. Однако сейчас есть возможность хорошо заработать, сдав изделия в специализированные приемные пункты.

Разбрасываемые в разных местах ненужные вещи с ценными компонентами в составе способны серьезно навредить окружающей среде, поскольку выделяют в атмосферу вредные вещества. К таким предметам, в частности, относятся кабели, обмоточные провода, запасные части автомобилей, радиодетали, устройства для сантехнических изделий и др.

Если вы хотите максимально выгодно для себя сдать лом цветного металла, то необходимо знать некоторые особенности этого процесса:

лучше заблаговременно рассортировать металл по категориям, так как стоимость приемки отличается в зависимости от качества материала;

необходимо соблюдать законодательство, что подразумевает сдачу только отходов, владельцем которых является сдающий. Кроме того, существуют особенные порядки приема некоторых видов лома цветмета;

в некоторых пунктах порой устанавливают ограничение по объему принимаемого материала в день;

очищенный и рассортированный лом принимают по более высокой цене.

Вообще, стоимость цветмета находится в прямой зависимости от категории и состава материала. Самой дорогой является медно-латунная категория, немного дешевле будет алюминиевая, тогда как никелевая считается наиболее дешевой. Кроме того, на стоимость будущего сырья оказывают влияние наличие примесей, количество загрязнений, а также толщина (когда речь идет о кабеле). Также значительная особенность состоит и в объеме металлолома.

Вот почему перед установлением стоимости организации всегда анализируют состав металла для точного определения его химических компонентов в процентном выражении.