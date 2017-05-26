«Domina Hotel Novosibirsk» – отель ставший достопримечательностью Новосибирска

Каждый прибывший гость в Новосибирск сразу старается изучить как можно больше достопримечательностей за время своего пребывания в городе. А что если не только побывать в таких местах, а пожить в них кое какое время. Такую возможность предоставляет стильный итальянский Domina Hotel Novosibirsk. Он сразу после своего возведения стал гордостью всех жителей Новосибирской области. Это тот случай, когда современное строение ценится наравне с другими историческими памятками.

Что же такого особенного в «Domina Hotel Novosibirsk»?

Все начинается с расположения отеля. Его разместили в самом центре Новосибирска рядом с другими офисными зданиями. Благодаря высоте в 11 этажей из окон номеров открывается чудесный вид на все стороны большого города. Завораживающие взгляд пейзажи особенно хороши в вечернее время, когда солнце садиться, а все окружающие дома включают ночное освещение.

За высоким фасадом отеля скрывается настоящий итальянский стиль оформления номеров, коридоров, стойки ресепшион и зон отдыха. Специально для таких целей задействовали дизайнеров из города Комо, который находиться в Италии у подножья Альп. Итальянцами было решено воплотить идею времен года. Одна часть здания плавно перетекает в другую, попутно сменяя цвета в интерьере, подражая смене летнего периода на зиму.

Особенной гордостью «Domina Hotel Novosibirsk» является собственный зимний сад. В нем все деревья настоящие. Чтобы гости не пропустили подобную красоту мимо себя, было решено построить сад прямо в холле. Теперь каждый приезжий в отель клиент становиться невольным посетителем зимнего сада, который встречает его прямо от самих дверей главного входа.

Зоны отдыха, бары, рестораны и номера для приезжих

Сразу нужно отметить поистине большой список предоставляемых услуг как для города Новосибирск:

тренажерный зал с личными тренерами;

химчистки, прачечная, Room Service, консьерж и гид;

зона отдыха с сауной, джакузи и салоном по тайскому массажу «ОАЗИС СПА»;

услуга «мобильный офис», двухуровневая парковка, сети WiFi;

возможность проживать с питомцами до 8 кг веса.

Все это доступно для жильцов из всех 218 номеров. Некоторые из них могут объединяться в пентхаусы с несколькими комнатами. Отличное решение для большой компании друзей, многодетной семьи или очень важных партнеров. В качестве места отдыха может пригодиться размещенный на первом этаже бар «Brera» (здесь подробнее). Если обычные посадочные места в количестве 44 кресел вас не устроят, то тогда VIP-лаунжем подойдет уж точно. Компания из 15 человек разместится тут с комфортом.

Ресторан «Tartufo» готов накормить сразу 67 человек. В меню можно найти традиционные блюда из российской кухни и европейской. Шеф повар всегда готов для экспериментов, что позволяет делать собственные заказы на любимые блюда. Если потребуется провести масштабную вечеринку или торжественное мероприятие, то можно расширить число посетителей до 230 человек.

На сегодняшний день «Domina Hotel Novosibirsk» отличное место для остановки в городе Новосибирске. Учитывая пешую доступность от железной дороги и всего 30 минут от аэропорта этот отель можно назвать лучшим для гостей с разным уровнем дохода. Обязательно рекомендуется посетить отель всем гостям Новосибирска и России.