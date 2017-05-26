В Светлогорске запрещают строить жилую недвижимость у моря

В регионе ощущается острый дефицит свободных территорий для возведения объектов жилой недвижимости. В связи с этим архитектор Александр Башин, представляя на днях в «Янтарь-холле» свое видение развития инфраструктуры региона, предложил переместить концентрацию жилой застройки в направлении расположенного по соседству Пионерского.

Башин заявил, что с 2012 года для развития инфраструктуры курортного города из бюджета было перечислено свыше пяти миллиардов рублей. Однако высокая заинтересованность инвесторов объектами жилой недвижимости нанесла серьезный ущерб облику курортного городка.

«Мы с коллегами долго обсуждали существующие в Светлогорске проблемы и пришли к единогласному мнению о том, что жилая застройка должна быть удалена от побережья на максимально возможное расстояние. Например, объекты жилого назначения можно возводить на свободных территориях в окрестности поселка Зори. А историческую часть города следует заполнить общественными, культурными, оздоровительными ресурсами. Ведь в первую очередь Светлогорск является курортом», — объяснил архитектор.

Помимо этого, в объединении Светлогорска и Пионерского эксперт видит ряд перспектив, которые способны обеспечить комплексное развитие курортных регионов.

Временный глава области Антон Алиханов представленную архитекторами концепцию одобрил. Он также особое внимание уделил необходимости освобождения первой линии побережья от жилой застройки. По мнению врио губернатора, всевозможные апарт-отели, активно навязываемые многочисленными инвесторами, также следует рассматривать с позиции объектов жилой недвижимости. Поэтому нельзя допускать их расположение на побережье.

«В целом мне понравился проект развития региона. Безусловно, подискутировать еще придется, и неоднократно. Однако основная идея обозначена верно. Страсти улеглись, получился вполне конструктивный диалог. Первая встреча с жителями региона была более эмоциональной», — рассказал представителям прессы глава области.

В настоящее время Антон Алиханов распорядился приостановить осуществление строительных работ в центре Светлогорска. Правительству необходимо два месяца на то, что разработать новые правила использования земельных ресурсов и осуществление застройки территорий. В данном руководстве также будут обозначены все требования, предъявляемые к вновь возводимым объектам недвижимости в курортном регионе. При этом Антон Алиханов уточнил, что строительство многоквартирных домов в центральной части города вестись не будет.

Напомним, что еще в начале марта региональное правительство обсуждало проект строительства нового дорожного полотна, которое позволит связать Светлогорск и Пионерский. Тогда предварительная схема магистрали была представлена Александром Рольбиновым, врио замглавы регионального правительства.

Протяженность маршрута составила около четырех километров, из которых три километра займут существующие в двух населенных пунктах улицы и дороги, на которых будет проведен капитальный ремонт. Ориентировочная стоимость строительства составит 102 миллиона рублей. Антон Алиханов получил мэрам Пионерского и Светлогорска разработать генпланы для возведения новой автомагистрали. Эксперты утверждают, что разработка генпланов может растянуться на несколько месяцев.

Подробный обзор плана на застройки жилой недвижимости в Светлогорске на raushenprestige.ru