Печи для бани и сауны: обустройство комфортной зоны отдыха

Поход в баню у многих ассоциируется с расслаблением, полноценным отдыхом после тяжелого рабочего дня. Это также отличный способ провести хорошо время с друзьями, с пользой для тела. Владельцы частных домов стремятся обустроить такую зону отдыха у себя во дворе, чтобы было комфортно, по-домашнему и никуда не нужно ехать с целью попариться в бане или сауне, окунуться в холодную воду, принять контрастный душ.

Это замечательное решение, если у вас достаточно пространства в доме или возле него. Постройка бани или сауны – задача непростая, требующая особого внимания, тем более, если дело касается подбора отопительной техники для парной, которая, по сути, является центральным элементом сооружения. Особое внимание необходимо обратить на печи для бани.

Человеку, который сталкивается с обустройством бани впервые, сложно сразу определить, какой тип печи ему нужен, от разнообразия вариантов разбегаются глаза, и приходит понимание того, что в этом вопросе таки придется немного разобраться.

Какими бывают печи для бани и сауны?

Главный критерий выбора теплотехники данного вида – топливо, на котором она функционирует. Исходя из этого, выделяют следующие печи:

дровяные;

электрические;

газовые.

Печи на дровах экологичны, они экономно расходуют топливное сырье, однако требуют установку дымохода. Собственно, как и газовое оборудование. Большим спросом также пользуются модели, работающие от электричества, они не менее эффективно обогревают парную, но более просты в эксплуатации.

Немаловажным фактором в работоспособности банной печи является материал ее изготовления. Зачастую это специальная нержавеющая сталь, которая отличается повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур.

Однако в ассортименте современных производителей теплотехники также широко представлены каменные печи. Они более габаритны, нежели металлические, дольше разогреваются, но выглядят эффектно и гармонично.

На что обратить внимание при покупке печи для бани или сауны?

Первое, это, конечно же, качество материалов, из которых сделано тепловое оборудование. Вы ведь покупаете его на года, а, следовательно, оно должно быть надежным.

Некачественные печи могут выходить из строя, требовать частого ремонта и даже привести к воспламенению, потому отдавайте предпочтение только продукции известных, проверенных брендов.

Печь должна быть удобной в эксплуатации, легко регулироваться. Оптимальная температура парной около 60 градусов, верхняя полка может прогреваться до 90.

Камни обычно раскаляются в пределах 200-250 градусов. Определяясь с типом печи, учтите, что дровяные, газовые модели требуют больше внимания, обслуживания, нежели электрические, однако срок службы последних около 6 лет при частом использовании.

На современном рынке банные печи представлены в разных дизайнерских решениях, они отличаются внешним видом, конструкционными особенностями, потому подбирать их следует под особенности своей парилки.