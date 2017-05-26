Полы по лагам, технология устройства

Наиболее популярным является укладка лаг на бетонное основание. Подобный способ актуален в частных домах, где высота потолка разрешает установить полы по лагам.Данный метод позволяет утепление сравнительно дешевыми материалами. Крепления к бетонному основанию используются различные, но все они довольно просты в установке.

Самым известным методом кладки лаг является бескрепежный способ. То есть, лаги крепятся между собой за счет набиваемых поверх досок. Конечно, метод прост, но вероятность сдвига полов существует и довольно большая.

Поэтому в идеале использовать в виде крепежного материала лаг к бетону всем известные саморезы и анкеры. Компенсатор усадки или анкер для регулировки пола используется главным образом при строительстве из дерева, и предназначен для надежности крепления деталей. Он помогает сохранить полную и первозданную конструкцию, без каких-либо последствий.

Конструкция анкера

Составляющие данной детали являются две пластины. Отверстия находящиеся в них служат креплением для деревянных конструкций. Надежность фиксации обычно обеспечивают трубки, расположенные на ответных пластинах. Перед выбором анкеров для настилки полов по лагам, следует учитывать, что размер анкерного болта, должен соответствовать диаметру или толщине лаги. При проектировании необходимо рассчитать место, где будут устанавливаться полы по лагам, и крепиться регулировочными анкерами, именно высоту.

От правильной установки регулировочных анкеров используемых для монтажа, зависит сохранность всех пропорций здания.

Выбор лаг

Производя отбор лаг необходимо учитывать и обращать внимание на некоторые факторы:

Качество и тип дерева, от этого будет зависеть долговечность и прочность пола. Цена. В идеале для настила пола по лагам, подходит брусы или бревна из хвойных пород. Возможно использование и других видов древесины, у которых влажность не превышает 20 – 25%. Размер. Необходимо учитывать именно размер бруса в сечениях, это зависит от утеплителя, который будет укладываться между лагами. Не маловажным фактором является высота потолков.

Важно! Если бетонное основание не совсем ровное, необходимо под лаги подкладной слой. Обычно для таких целей используется фанера или ДСП.

Монтаж

Установка производится только после полной готовности материалов и инструментов.

В первую очередь следует на бетонное основание положить рубероид, склеивая строительным скотче стыки. Далее идет распределение лаг. Сначала кладем по одной с противоположных сторон стен, остальные распределяются через определенный шаг, который может составлять до 80 см. между уложенных первых двух лаг натягиваем шнур и выставляем высоту уровнем. Делаем дрелью отверстие в лаге и бетоне и вставляет туда приготовленную крепежную деталь. Далее используются саморезы, они крепятся с шагом 50 – 70 см.

Следующий этап это утепление. Для этого в пространства между лаг укладывается специальное утепление. Поверх стелятся полы по лагам.

Таким образом, казалось бы, не простой монтаж полов, ничего сложного собой не представляет.