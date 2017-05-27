Отделка цоколя своими руками

В этой статье вы узнаете о том, как отделать цоколь своими руками. Прежде чем начинать работы по отделке, вам необходимо почистить основание от различного рода загрязнений. Если после чистки вы обнаружили неровную поверхность, то тогда ее необходимо обязательно выровнять с помощью специального раствора. А части которые выступают, следует сбивать каким-нибудь инструментом.

После этого следует обязательно пропитать поверхность цоколя специальной эмульсией, чтобы он смог впитывать влагу. Потому что только после этого он сможет прослужить вам длительный срок службы.

Если вы хотите ,чтобы ваш фасад дома выглядел красиво, то в это следует вложить не мало финансовых затрат. Так, например, можно использовать такой материал, как камень. Начинать необходимо с того, что следует определить нижний уровень, куда будет крепиться камень. Далее отделка цоколя заключается в том, что основание, куда он будет приклеен, следует тщательно очистить и только после этого необходимо нанести туда клей. Запомните, что следует применять только специальный клей для камня. Так как в противном случае, у вас появятся трещины и камень весь упадет. А это подразумевает повторные затраты.

Что касается швов между элементами, то все зависит от того, какого они размера. Если камни маленькие, то и швы следует делать большими, а если они большие, то швы должны быть не более двух миллиметров. После этого, они заполняются специальным раствором, который должен быть обязательно устойчивым к различным воздействиям окружающей среды.

В настоящее время широкого распространения получила полимерпесчаная плитка. Благодаря своей легкости, ее можно использовать также и при облицовке небольших зданий. Она предотвращает появление трещин на фундаменте. Процесс укладки начинается с того, что следует на поверхность установить обрешетку в виде деревянных реек. Все образовавшиеся отверстия следует обязательно заполнить теплоизоляционным материалом. И только после этого можно начинать закреплять плитку от нижнего угла цоколя. Возможно также закрепление плитки на саму поверхность фасада.