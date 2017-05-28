Щиты для опалубки фундамента: виды, какие выбрать

Для возведения любого здания сначала делают фундамент. Он является основой, без которой конструкция не сможет долго простоять. Для того чтобы бетон был определенной формы, применяется опалубочная конструкция. Именно она придает форму бетонной смеси. Есть несколько видов опалубочных конструкция, как и в принципе видов фундамента. Нужно подбирать ее правильно. Попробуем разобраться, как это сделать.

Типы фундамента и подбор опалубки

Все мы слышали о таком фундаменте как монолитный. Он является очень популярным, дорогим и высокопрочным. Кроме того, он бывает буронабивным, ленточным и в виде плиты.

Буронабивный вид фундамента — это пробуравливаемая скважина, в которую вставляется труба и делается опалубка несъемного типа. Ленточный фундамент — это контур замкнутого типа из железобетонных балок, который возводится под несущими стенами и передает нагрузку здания грунту. Монолитный фундамент — это фундамент в виде плиты, используемый при нестабильности грунта. Для каждого из этих фундаментов применяется разная конструкция опалубки. Например, для ленточного фундамента подходит опалубка из дерева, для плиты — металлическая.

Разные виды щитов для опалубочных конструкций

Есть много видов опалубочных конструкций, которые отличатся по назначению и материалу изготовления.

Самыми распространенными опалубочными конструкциями для фундамента являются такие виды:

деревянный . Щиты для такого вида конструкции делают из древесины, допустимая влажность которой не больше 25%. Обычно в качестве материала используются хвойные породы, а для самих креплений щитов такой опалубки — ольха и осина;

. Щиты для такого вида конструкции делают из древесины, допустимая влажность которой не больше 25%. Обычно в качестве материала используются хвойные породы, а для самих креплений щитов такой опалубки — ольха и осина; металлический . Щиты для металлической опалубки изготовляют из стали с толщиной от 2мм. Также могут применяться прокатные профили. Металлические щиты оснащаются специальными соединениями, которые быстро снимаются;

. Щиты для металлической опалубки изготовляют из стали с толщиной от 2мм. Также могут применяться прокатные профили. Металлические щиты оснащаются специальными соединениями, которые быстро снимаются; армоцементны й. Данный вид опалубочной конструкции состоит из армоцементных щитов. Толщина бетонных плит должна составлять 15-20мм. А армируются такие щиты специальной сеткой из проволоки. Сетку допускается сгибать до заливки бетонной смеси, чтобы придать ей определенную форму;

й. Данный вид опалубочной конструкции состоит из армоцементных щитов. Толщина бетонных плит должна составлять 15-20мм. А армируются такие щиты специальной сеткой из проволоки. Сетку допускается сгибать до заливки бетонной смеси, чтобы придать ей определенную форму; железобетонный. Щиты для данного типа опалубочной конструкции называются еще плитами-оболочками. Такая опалубка соединяется с фундаментом монолитно и является внешней частью фундамента.

Как подобрать опалубочную конструкцию для фундамента

Перед тем, как арендовать или покупать опалубочную конструкцию, нужно понимать какая подойдет лучше. Подбирается тип опалубки в зависимости от размеров самого фундамента. Для высокого фундамента подойдет опалубочная конструкция из стали, толщиной щитов не меньше 3мм. Мелкий фундамент отлично выдержит деревянный тип опалубки.