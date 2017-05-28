Как правильно выбрать ванну?

Если вы планируете делать капитальный ремонт в ванной комнате, то это статья будет для вас интересно. Тут вы сможете узнать о том, как правильно выбирать саму ванну, чтобы она прослужила вам максимально долго и сохраняла свой первозданный вид. Для этого вам нужно будет проверить несколько простых, но очень важных параметров, которые характеризуют качество ванны.

Итак, выбирая новую ванну, обратите внимание на ряд критериев:

Размер ванны. Ширина у всех ванн, как правило, стандартная, а вот длину вы можете выбрать исходя из размеров вашего помещения. От длины ванны зависит и ее стоимость. Чем больше сама ванн, тем дороже она вам обойдется. Материал, из которого изготовлена ванна. На рынке представлены чугунные, акриловые и стальные ванны. Наиболее современные и красивые ванны из акрила. Что касается чугунных ванн, то они достаточно износостойкие и тяжелые. Такую ванну очень сложно поднимать на этаж и устанавливать. Интересно отметить, что перейдя по ссылке https://www.archimodusen.com/catalog/akrilovye-vanny вы сможете приобрести стильную и качественную акриловую ванну. Страна – производитель. Как оказывает практика, наиболее качественную сантехнику производят европейские компании, но среди отечественных ванн также можно найти достойные варианты. Перед приобретением вам обязательно нужно проверить качество товара и целостность упаковки. Ели есть такая возможность, то попросите продавца предъявить документы на ванну и сертификат качества. Дополнительные функции и приспособление. Этот параметр значительно увеличивает стоимость ванны (15-60%). При желании вы можете приобрести ванну со специальными ручками, гидромассажем или эффектом джакузи. Перед тем, как вы сможете определиться с наиболее удобным для вас типом ванны, желательно прочесть отзывы в сети и посмотреть видео – обзоры на различные ванны. Это поможет вам определиться.

Помните о том, что не стоит экономить на сантехнике, так как использовать ее можно долгие годы. Желательно обратить внимание на ванны средней ценовой категории, которые выполнены из качественных материалов.