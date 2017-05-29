Фанера и ОСБ: что экологичнее

Сейчас очень много изделий делают из фанеры. Поскольку фанеру изготовляют из натурального дерева, то она, так или иначе, экологичная. Но почему фанерные листы разделяют на безопасные и не очень? Все дело в пропитке и смоле, которая используется для склеивания слоев фанеры. Тогда какой же материал безопаснее для здоровья человека: фанерные листы или ОСБ плиты?

Характеристики экологичности

Чтобы понять, какой материал безопаснее, нужно сравнить по основным экологичным характеристикам. Есть 4 основных показателя экологичности:

пожаробезопасность . Есть несколько групп пожаробезопасности. Нам нужна группа «Г», которая имеет 5 категорий. Чем цифра больше, тем менее безопасный материал. Фанерная продукция для строительных работ относится к категории Г1;

. Есть несколько групп пожаробезопасности. Нам нужна группа «Г», которая имеет 5 категорий. Чем цифра больше, тем менее безопасный материал. Фанерная продукция для строительных работ относится к категории Г1; безопасность физическая . Сюда входит показатель теплопроводности и теплосопротивления. Нормальные значения этих показателей говорят о том, что материал хорошо поглощает звуки и не накапливает заряды;

. Сюда входит показатель теплопроводности и теплосопротивления. Нормальные значения этих показателей говорят о том, что материал хорошо поглощает звуки и не накапливает заряды; безопасность биологическая . Это показатель рассчитывают согласно количеству применимых противогрибковых пропиток, в составе которых есть вредные компоненты. А пропиток сейчас очень много;

. Это показатель рассчитывают согласно количеству применимых противогрибковых пропиток, в составе которых есть вредные компоненты. А пропиток сейчас очень много; безопасность химическая. В этой характеристике берется во внимание показатель допустимой концентрации химических веществ (ядовитых, токсичных).

Учитывая все эти 4 показателя, можно правильно подобрать материал и не переживать за свое здоровье и своих родных, но все ли так просто?

Экологические характеристики ОСБ плит

ОСБ — это плиты из деревянной стружки. Есть 4 марки данных плит. Чем выше марка, тем качественнее плита. Стоит понимать, что склеивается стружка таких плит формальдегидными смолами. Они вредные для организма человека при испарении, но, если на материал не воздействует высокая температура и УФ-лучи, тогда опасность сведена к минимуму.

Кратко рассмотрим все 4 марки ОСБ плит. Плиты первой марки не влагостойкие, но достаточно прочные за счет применения формальдегида. Второй сорт почти ничем не отличается от первого, и концентрация формальдегида такая же. 3-ий и 4-ый сорта отличаются высокой прочностью и кроме формальдегида, имеют в составе еще и фенол, который повышает токсичность материала. Получается, что ОСБ плиты 3 и 4 сортов, несмотря на их качество, менее безопасны для человека, чем 1 и 2 сорта.

Стоит также заметить, что зачастую ОСБ плиты не проходят экологический контроль, но производители умело хитрят, добавляя в состав не формальдегид, а другие не менее вредные вещества, которые при повышении температуры выше 15° начинают выделять пары ядовитой синильной кислоты.

Экологичные характеристики фанерных листов

Теперь посмотрим, отличается ли фанера хорошей экологичностью. Фанера делается из шпона, который соединяется при помощи смол. Но, в отличие от ОСБ, фанера имеет свои тонкости в определении экологичности. Есть 3 основные группы безопасности фанеры — Е0, Е1, Е2, которые отличаются степенью экологичности.

Вместе с формальдегидом для фанерных листов применяется метанол. Он повышает характеристики формальдегидной смолы, поэтому ее нужно меньше использовать. Но вредность все-таки есть. Самой безопасной является фанера Е0 с 6мг вредных смол, но найти такой вид фанеры очень тяжело, как и Е1. Остается выбирать фанерные листы Е2, которые содержат 10-20мг смол на 100г материала. Правда их безопасность ниже высших сортов фанеры, но и намного выше ОСБ плит. Что касается пожаробезопасности фанерных листов, то лучше выбирать фанеру класса горючести Г2, но не Г3 или Г4 (является полностью сгораемым материалом, выделяя в воздух абсолютно все токсины горения).

Как видим, несмотря на классы и их характеристики, полностью безопасной фанеры или ОСБ нет. Но все-таки, сделав исследование, можно сказать, что менее вредная для организма человека именно фанера.

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