Виды грузовых стропов

Стропы – специальные приспособления, используемые для перемещения и подъема грузов в ходе такелажных работ. Главная рабочая часть – трос, канат или цепь. Назначение приспособления – оно должно надежно фиксировать груз, гарантируя сохранность товара и безопасность условий труда рабочих. Для каждой сферы применения существуют свои стандарты изготовления грузоподъемных строп. Области использования механизмов – строительство, промышленность, сельское хозяйство. Материалы изготовления – канат, текстиль (полиэстер) или стальные звенья.

Канатные

Канатные стропы используются в любых условиях среды, включая экстремальные низко- и высокотемпературные. Материал изготовления – проволока, которая сплетается в стренги. Подобная конструкция позволяет своевременно обнаруживать истирания и препятствовать преждевременному разрыву приспособления. Стоимость канатного устройства, как и любых других, зависит от его длины, типа и показателей грузоподъемности.

Цепные

Цепные грузовые стропы представляют собой цепь из стальных звеньев, звенья соединяются путем сварки. В итоге получается удобная, гибкая и прочная конструкция, которой не страшны ни негативные факторы среды, ни грузы с острыми краями. В ремонте конструкция сложностей не представляет, весит больше канатной.

Текстильные

Текстильные стропы изготавливаются из полиэстеровой ленты и имеют универсальную сферу применения. Они не повреждают груз в ходе выполнения работ и выполняются в разных цветах (цвет – показатель грузоподъемности). Текстильные механизмы бывают петлевыми и кольцевыми (между ними есть определенные функциональные различия). За счет наличия дополнительного защитного слоя конструкция получается прочной и долговечной, не разрушается под воздействием воды, кислот, нефти.

Комплектующие

Для применения строп нужно использовать дополнительные комплектующие – это чалочные крюки отечественного производства и импортные захваты, коуши (оцинкованные ДИН и ГОСТ), звенья. Захваты бывают клиновыми, штыревыми, магнитными, коромысловыми, зажимными, вилочными, клещевыми и так далее. Могут использоваться также траверсы – съемные механизмы, применяемые для захвата грузов. Изготовление траверсов осуществляется строго по чертежам. Комплектующие к стропам заказываются отдельно, их подбор осуществляется с учетом текущих задач.