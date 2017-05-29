Как выбрать стеклянные двери

Каждый владелец жилья хочет, чтобы интерьер его жилища быть максимально оригинальным и вызывал вздохи восхищения у всех друзей и знакомых. Именно поэтому вам стоит подумать о том, чтобы использовать в своем интерьере стильные двери из качественного стекла – шаг на самом деле весьма неординарный, но достаточно популярный среди многих дизайнеров.

Вместе с тем, прежде чем приобретать первые же попавшиеся вам на глаза красивые и стильные двери для дома из стекла, необходимо четко понимать, по каким критериям лучше всего осуществлять выбор подобного рода. В самую первую очередь продумайте, какого именно типа двери вы хотите установить в своем доме, ведь они подразделяются на распашные, маятниковые и откатные.

Двери, которые распахиваются, обычно крепятся к деревянному коробу двери и действуют, как обычные двери. Вот здесь вы сможете увидеть самые распространенные модели красивых распашных дверей. Но у многих обывателей все большей востребованностью пользуются двери откатные – похожие на купейный вариант дверей. Ну и конечно же, часто во многих новомодных интерьерах можно увидеть и маятниковые двери, которые с помощью специального доводчика открываются и в одну и в другую сторону, и возвращаются все время обратно в исходное положение после использования. Такие двери все чаще можно встретить в современных офисах и квартирах, где нет места для использования обычных дверей, которые можно оставлять распахнутыми.

Особое внимание стоит обратить на изготовителя тех дверей из стекла, что вы хотите для своего жилища заказать. Большинство известных современных компаний, предлагающих подобного рода продукцию, гарантируют ее отменное качество, поскольку дорожат своей репутацией, поэтому избегайте покупки стеклянных дверей неизвестных вам фирм.

Особое внимание в обязательном порядке обратите на ту фурнитуру, что используется для дверей для комнат из стекла. Качественная фурнитура для таких дверей стоит очень дорого, поэтому многие производители, чтобы сэкономить, используют крепления невысокого качества – вам сои внимательно их осмотреть.