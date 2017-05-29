Квартира в зачет: новоселье без хлопот

Среди покупателей жилья в Петербурге довольно высок процент тех, кто планирует вложить в покупку средства от реализации имеющейся недвижимости. В основном это семьи с детьми, которые нуждаются в улучшении квартирных условий и расширении площади жилья. Однако недвижимость на вторичном рынке может продаваться долго, особенно если она расположена в неудачном районе или имеет низкие качественные характеристики. В результате долгожданное новоселье приходится откладывать на неопределенное время.

Помочь быстро решить эту проблему может программа «квартира в зачет имеющегося жилья», которую предлагает лидер строительного рынка Санкт-Петербурга, компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Застройщик принимает на себя все хлопоты, связанные с оценкой и продажей существующей квартиры клиента и одновременно предлагает богатый выбор жилья, как в строящихся, так и в сданных домах в различных районах города.

Процедура трейд-ин довольно проста и состоит всего из пяти шагов:

Подбор подходящего варианта квартиры в любом из объектов компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» и постановка выбранной недвижимости на бронь;

Оценка специалистами по недвижимости имеющегося жилья, которая производится в течение 3 дней, и согласование суммы с продавцом;

Подписание договора и внесение первого платежа, составляющего 10% стоимости нового жилья. Остальные 90% необходимо погасить в течение трех месяцев, за которые профессиональные риелторы, партнеры застройщика, обязуются реализовать недвижимость клиента;

Подписание договора с риелторским агентством на реализацию квартиры. Услуги для продавца предоставляются бесплатно;

Получение средств и погашение оставшейся суммы за новое жилье.

В случае приобретения у застройщика готового жилья справить новоселье можно в день получения ключей, так как практически все квартиры компания сдает с полной чистовой отделкой.

Большой выбор квартир в разных районах

Компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» по праву занимает лидирующую позицию по объемам строящегося жилья не только в северной столице, но и всей России. Сегодня застройщик реализует квартиры в девяти районах города. Продажи ведутся в 21 проекте различной ценовой категории:

Элитное жилье. В петроградском районе это жилые комплексы «Дом на Дворянской» и «Verona», в Центральном – «Радищева, 39», «Русский дом» и «Смольный Парк 2»; Бизнес-класс: ЖК «Три ветра» в Приморском районе, «Европа Сити» в Петроградском, а также «Богемия» и «Neo» в Московском; Комфорт-класс представлен максимально широко. Во Фрунзенском районе строится ЖК «София», в Невском – «Цивилизация», в Приморском – «Шуваловский». В Красносельском на разных стадиях строительства находятся сразу два объекта: жилые комплексы «Южная акватория» и «Паруса». По три новостройки представлено в Калининском и Красногвардейском районах: в первом это жилые комплексы «Калина Парк-2», «Cinema» и «Калейдоскоп», во втором – «Новая Охта», «Новая Охта. На речке» и «Цветной город».

Все новостройки расположены в обжитых локациях с удобной транспортной доступностью, обладают высоким качеством и сдаются в заявленные сроки.