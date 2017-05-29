Красота дерева доступна каждому

Кому бы не хотелось ощутить себя дома, как в королевском дворце, украшенном резными колоннами, ажурными винтовыми лестницами и живописными балконами? А ведь это ведь может стать реальностью и не стоить полцарства. Используя деревянные балясины, можно с легкостью подарить своему дому новый облик, не переживая об экологичности изделия.

Балясины являются одним из самых древних элементов декора. Уже в древние времена они использовались греками и римлянами для создания античных храмов. На сегодняшний день чаще всего балясины выполняются из бетона, металла, камня и, конечно же, дерева. Именно последний является наиболее доступным для заказчика на сегодняшний день. С помощью дерева можно претворить в жизнь любой полет фантазии по приемлемым деньгам. Мастеру необходимо лишь придать форму изделию с помощью токарного станка. Разнообразие форм поражает: от плоских и резных до спиралевидных и конусовидных. Кроме того, именно деревянные балясины позволяют предать лестнице необходимую жесткость.

Цена изделия напрямую зависит от породы дерева. Балясины из дерева представлены, в основном, из дуба, бука, ясеня. Также повлияет на стоимость и сложность форм. Но нужно не забывать и о том, что одной из основных целей установки таких конструкций является защитная функция, предотвращающая возможные падения. Чтобы учесть все нюансы необходимо обратиться к специалистам.

Компания QMILL будет рада помочь вам с выбором и изготовлением декора из балясин для вашего дома. Менеджеры свяжутся с вами в любое удобное для вас время, при необходимости возможен выезд специалиста на дом в пределах Москвы и Московской области. Необходимо помнить о том, что правильный рисунок балясины – это уже полдела. Опытные дизайнеры разработают индивидуальную 3D модель декора ,а заказ будет выполнен в точный срок. А если вы не являетесь жителем Москвы, то компания готова предоставить доставку по всей России. Кроме того, каждого заказчика ожидают большие скидки при заказе крупной партии балясин.

Почувствуйте себя жителем эпохи Возрождения. Порадуйте себя и друзей уникальным дизайном вашего дома.