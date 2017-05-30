Натяжная продукция от интернет-магазина “Аста М”, ее монтаж с применением гарпунной технологии

Покупая хорошую мебель, ковры, картины и другие нужные нам для дома вещи, мы стараемся создать в нем уютную и комфортную обстановку, но без качественного и эстетически привлекательного ремонта мы никогда не добьемся желаемого результата. Существует много видов материала, который можно использовать для отделки помещений.

Опытные специалисты, профессиональная деятельность которых связана с выполнением ремонтных работ, могут с уверенностью сказать, что лучшим материалом для отделки потолочных поверхностей являются натяжные полотна. Такую высокую оценку они заслужили, в первую очередь, за свои отменные технологические и эксплуатационные показатели. Натяжные потолочные изделия безопасны для здоровья, так как изготавливаются из экологически чистого, не токсичного и не имеющего запаха материала. Богатейшая цветовая гамма, разнообразие видов и фактур подымают дизайнерские возможности натяжных полотен на очень высокий уровень, к которому другие виды отделочных материалов сильно не дотягивают.

Для успешного ведения бизнеса необходимы опыт, знания, мастерство и удача. Хорошо подобранная команда Аста М , обладающая всеми этими качествами, основала 10 лет назад свое первое производство по выпуску натяжной продукции. Большая вера в успех и, конечно же, сопутствующая во всех начинаниях удача, помогла молодой компании достичь в данном бизнесе больших высот. Натяжная продукция Аста М, выпускаемая по французской технологии под торговой маркой “Аста Мануфактура”, является конкурентно способной, по качеству и безопасности она не уступает зарубежным аналогам.

Аста М может предложить своим клиентам натяжные полотна разных видов и фактур, которые имеют широчайший цветовой ассортимент.

Виды натяжных полотен http://potolok-magazin.ru/category/plyonki/ от “Аста Мануфактура”:

Поливинилхлоридная пленка, имеющая разновидность фактур (сатиновая, замшевая, полупрозрачная, металлик, глянцевая, матовая).

Тканевые натяжные изделия ” Decor” и “Clipco”.

С помощью гарпунной технологии специалисты устанавливают натяжные потолочные конструкции, состоящие из ПВХ полотен. В этом случае применяется тепловая пушка. Поэтому прежде чем приступить к монтажу данной конструкции, необходимо из комнаты вынести все предметы, которые плохо переносят высокие температуры.

Четкий замер базовой потолочной поверхности является обязательным условием данной технологии, так как от этого зависит правильность изготовления нужного натяжного изделия и качественный его монтаж. На производстве по периметру полотна приваривают гарпун и тщательно упакованное натяжное изделие доставляют к месту назначения. Бригада монтажников заранее по периметру всей комнаты устанавливает профиль. Если применяют ПВХ профиль, тогда минимальное расстояние от потолка должно быть 2, 4 сантиметра, а при использовании алюминиевого профиля – 3,5 сантиметра. Поэтому высота Вашей комнаты практически не изменится. Непосредственно перед началом работ с помощью тепловой пушки подымают температуру комнаты до 40 градусов и только после этого начинают разворачивать натяжное изделие, которое продолжают подогревать до 70 градусов. При нагревании ПВХ пленка благодаря своей эластичности, сильно растягивается. Затем специалисты Аста М очень аккуратно при помощи гарпуна фиксируют натяжное изделие в профиль http://potolok-magazin.ru/category/profili/. Благодаря своей молекулярной памяти натяжные ПВХ полотна после остывания возвращаются в свое первоначальное положение, натягиваются и придают потолочной поверхности идеально ровное и гладкое состояние.

Возможность сделать демонтаж и выполнить повторную установку натяжной потолочной конструкции – это одно из самых весомых преимуществ гарпунной технологии . Бывают непредвиденные обстоятельства, например, Вас затопили соседи сверху. Чтобы Ваше потолочное покрытие не пострадало, необходимо вызвать бригаду монтажников, которая быстро устранит эту неприятность, В этом случае обязательно нужно сделать частичный или полный демонтаж потолочной конструкции.

Приобрести натяжную продукцию нужной Вам расцветки или фактуры можно в компании Аста М. Опытные консультанты, менеджеры, дизайнеры, технологи, монтажники компании выполнят свою работу на высоком уровне: помогут с выбором товара, составят необходимый Вам дизайнерский проект, правильно и качественно изготовят натяжное потолочное изделие и профессионально, придерживаясь правил регламента и техники безопасности, выполнят монтаж Вашей потолочной конструкции.