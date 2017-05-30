Советы по выбору краски для стен

Если вы задумываетесь о ремонте, то нужно очень ответственно подойти к выбору материалов. Это касается всех видов продукции, в том числе краски. На полках современных магазинов можно найти большой выбор красок. Какой же из них отдать предпочтение? Каждая имеет свои особенности

Наиболее бюджетным вариантом является водоэмульсионная.К ее преимуществам стоит отнести не только дешевизну, но и практичность. Структура высохшей краски такова, что грязь не попадает внутрь и остается на поверхности. Поэтому при необходимости ее можно будет без проблем удалить при помощи обычной мокрой тряпки. Она обладает достаточно хорошими параметрами паропроницаемости, что положительно сказывается на экологии в помещении. Но использовать ее во влажных квартирах не получится.

В таком случае стоит подумать об акриловой краске. К сожалению, найти качественные материалы не так-то просто. Впрочем, в этом магазине вы наверняка сможете найти стоящую продукцию от известных производителей. К преимуществам акриловой краски стоит отнести возможность использования в помещениях практически с любой влажностью. Кроме того, она имеет очень неплохие показатели по долговечности, поэтому следующий ремонт понадобится провести только через несколько лет. Это позволит вам неплохо сэкономить в долгосрочной перспективе. Также специалисты отмечают, что такая краска будет наноситься очень легко.

Также большой популярностью сейчас начали пользоваться латексные краски. Они тоже отличаются отличной стойкостью к механическим повреждениям. Поэтому срок эксплуатации данного материала достаточно велик. Кроме того, они ложатся на поверхность очень тонким слоем, что позволяет неплохо сэкономить на объеме приобретаемого материала. Немаловажным фактором для покупателей является и то, что такие краски дают возможность сохранить фактуру стен.

Таким образом, каждая краска имеет свои особенности. При выборе материала необходимо учитывать их, а также параметры самого помещения. В таком случае вы сможете не сомневаться, что ремонт действительно будет радовать вас на протяжении долгого времени.