О том, почему хакеры так любят Ваш умный дом, расскажут на форуме «ПТА – Санкт-Петербург 2017»

06–08 июня в Санкт-Петербурге состоится Специализированный форум-выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Санкт-Петербург 2017». Среди новых участников форума компания Bitdefender Россия, производитель программных продуктов для обеспечения информационной безопасности.

Современная жизнь человека практически полностью подчинена технологиям и интернету. Они делают жизнь комфортной и удобной, помогают экономить время, при этом не занимая много места. Мобильный телефон заменяет кошелёк, билет в метро или театр, наручные часы заменяют целый медицинский диагностический центр, а дом сам может приготовить еду для ребёнка, покормить кота и выгулять собаку. Однако, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд! Диджитализация нашей жизни может обернуться полнейшим кошмаром – ведь теперь вы открыли дверь совершенно другому виду преступников – хакерам! А в текущих реалиях они могут очень многое – теперь у них есть умные камеры, через которые они могут наблюдать за тем, что происходит внутри вашего умного дома, и есть ли кто внутри. Они могут удаленно открыть умный замок и получить физический доступ внутрь. Ваш смартфон, являясь управляющим центром розеток, освещения, микроволновок и других умных электроприборов может стать потенциальным виновником отключений или даже пожаров.

В одну секунду, ваш гаджет превращается из лучшего друга в злейшего врага, благодаря тому, что был взломан хакерами. Что же делать?

Об этом и многом другом вы сможете узнать на форуме «ПТА – Санкт-Петербург 2017» из доклада генерального директора Bitdefender Россия Елисеева Дениса. Он расскажет, почему сейчас чем умнее ваш дом, тем он более подвержен уязвимостям, кто стоит за взломами «умных вещей», причём здесь WannaCry и как с этим всем бороться.

Официальную поддержку Форуму оказывают: Международное общество автоматизации (ISA), Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, Ассоциация инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Ленинградская областная Торгово-промышленная палата, Союз строительных организаций Ленинградской области, Санкт-Петербургский филиал KNX Users Club России, СНГ и Балтии.

Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА». Пригласительный билет можно получить здесь.