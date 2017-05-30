Преимущества и свойства нитрид титана

По сути нитрид титана является химическим соединением элементов – титана и азота. Самым распространенным способом получения данного вещества считается технология азотирования титана температурой, соответствующей 1200°C. Существует и ряд других способов для получения вещества, которое имеет широкий диапазон применения в различных областях

Применяется, к примеру, соединение в качестве напыления, обладающего жаропрочными характеристиками. Такое покрытие отличается высокой износостойкостью и прочностью. В микроэлектронике это покрытие применяют, как диффузионный барьер и металлизацию вкупе с медью.

Соединение нитрида с титаном является более дешевой альтернативой драгоценному золоту. Благодаря своим характеристикам, покрытие приобрело все необходимые потребительские свойства, которые есть у дорогостоящего золота:

не тускнеет;

не окисляется;

не подвержено атмосферным влияниям;

сохраняет первоначальные свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

К примеру, узнать подробно о нитриде титана можно на сайте www.t2000.ru/ , где предлагается данный вид продукции для применения в различных областях. Он применяется в стоматологии для изготовления коронок и протезов. Его также используют для кровли в коттеджах премиум класса. Им покрывают церковные купола. Вещество используют и при изготовлении недорогих дизайнерских предметов.

На данное время технология напыления используется при декорировании и отделке изделий. Им покрывают рамы картин, мебельную фурнитуру, стекла, некоторые автомобильные детали, лепнину, церковную утварь и многое другое. Также востребованным данный вид покрытия стал в архитектуре и дизайне интерьеров концертных залов.

Особую популярность приобрело данное напыление в изготовлении кровли при строительстве и реставрации храмов. Имеющим большое значение свойством, которым обладает нитрид титановое напыление, является получение разных оттенков золота. Его цвет может варьироваться от темно-желтого до практически белого. Для куполов можно использовать всевозможные варианты оттенков золота, кроме белого.