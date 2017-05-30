30 Май, 2017


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Основные виды мусорных контейнеров

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в: Новости компаний
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Сегодня можно найти тару для мусора, изготовленную из разных материалов и предназначенную для временного хранения всевозможных отходов. Все изделия данного типа разделяются на две основные группы: пластиковые и металлические. Но при выборе максимально подходящих мусорных контейнеров необходимо учитывать и другие особенности таких конструкций.

При необходимости их могут создавать для определенных целей. Но основная часть изделий, имеющихся на рынке, делится на конструкции для хранения твердых бытовых (ТБО) и крупногабаритных (КГМ) отходов.

В частном секторе в большинстве случаев применяют небольшие баки, вместительностью от 60 до 320 литров, которые отличаются компактностью и устойчивостью к бытовым агрессивным средам. Конические и прямоугольные конструкции старого образца используются все реже, поскольку они имеют небольшую вместительность и непривлекательный внешний вид. В быту все чаще используются стеклопластиковые, пластиковые и евроконтейнеры из металла для ТБО.

При обслуживании многоэтажных домов требуется тара больших размеров. Контейнер для мусора типа «Лодочка» имеют объем 1,3-15 кубических метров. Они особенно востребованы при проведении монтажных и разных строительных мероприятий. Для работы с ними используют специально подготовленные грузовые автомобили. Для сбора вторичного сырья, стеклянных и строительных отходов используются мусорную тару, с которой манипуляции производятся при помощи тросового захвата. Они находят свое применение в случаях необходимости складирования крупногабаритного мусора. Их объем начинается от 1,9 и может доходить до 40,3 кубометров.

Множество производителей предлагают добавлять к своим контейнерам для мусора различные дополнительные элементы, чтобы они максимально соответствовали требованиям заказчика. Пластиковые баки привлекают небольшим весом, удобными габаритами, легкостью транспортировки, устойчивостью к коррозии, влаге и перепадам температур. Металлическая тара для мусора позволяет помещать в нее тяжелый груз любой формы, и в нормальных условиях она служит дольше.

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