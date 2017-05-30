Вентиляция в доме: говорим просто о сложном



Липецк — город большой, шумный, суетливый. Поэтому нет ничего удивительного, что многие жители мегаполиса мечтают о загородном доме — своем уголке на лоне природы, где можно будет дышать чистым воздухом и радоваться пению птиц. Но, мечтая, мы часто забываем о бытовых проблемах — о том, что дом нужно построить, обустроить, обеспечить качественную вентиляцию.

К счастью, все вопросы, связанные с климатическим оборудованием, будь то кондиционирование или вентиляция Липецк решает просто — в мегаполисе работает множество компаний, предлагающих климатическую технику на любой вкус, цвет и кошелек.

Вентиляция: виды, особенности

Вентиляционные системы могут быть механическими и естественными, общеобменными и местными. Если за отличительный признак взять назначение климатической техники, можно составить такую классификацию:

вытяжная система. Обеспечивает удаление из помещения отработанного, загрязненного воздуха;

приточная вентиляция. Отвечает за подачу в комнату свежего воздуха с улицы;

приточно-вытяжное климатическое оборудование. Оптимальный вариант, который позволяет создать и поддерживать в помещении благоприятный, здоровый микроклимат.

Вентиляция или кондиционирование?

Люди, не работающие в сфере производства и продажи климатического оборудования, нечасто могут обозначить разницу между системами вентиляции и кондиционирования. Между тем отличия есть, и их нужно учитывать при обустройстве загородного дома.

Так, вентиляция отвечает за проветривание, то есть обеспечивает замену отработанного воздуха новым — свежим с улицы. Что касается систем кондиционирования, они призваны менять параметры воздушных масс внутри помещения — делают воздух более сухим или влажным, теплым или холодным.

На современном рынке вам могут быть предложены системы, выполняющие одновременно функцию вентилирования и кондиционирования воздуха. Это удобно, но далеко не всегда экономически выгодно. В большинстве случаев необходимость в усложнении климатической системы отсутствует — раздельное оборудование для кондиционирования и вентиляции не просто весьма доступно с финансовой точки зрения, но и некапризно в эксплуатации, обслуживании.

Вне зависимости от того, на какой именно климатической системе вы остановили свой выбор, помните о том, что монтаж оборудования должен осуществляться исключительно профессионалами — лишь в этом случае вы можете рассчитывать на качественный результат.