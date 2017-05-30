Качественная и оперативная химчистка мягкой мебели в Екатеринбурге

Мягкая мебель, а именно диваны и кресла, нуждаются в качественной чистке в не меньшей степени, чем остальные предметы интерьера. Даже незначительное пятно, не говоря уже о тотальном загрязнении, может не просто нарушить эстетику помещения, но и стать источником неприятного запаха, аллергических реакций, местом размножения бактерий, грибков, паразитов.
Не считая экстренных случаев, чистить кресла и диваны следует не реже 2-х раз в год. Сегодня химчистка мягкой мебели – крайне востребованная услуга и оказывается на дому.
Компания «АВ-Клининг» выполняет весь спектр клининговых услуг с выездом по адресу клиента. При этом предварительное посещение технологом, который определит тип загрязнения, сложность работ и их стоимость, является бесплатным!
Основные проблемы с мебелью
Мягкая мебельная обивка крайне чувствительна к разного рода загрязнениям. Причем натуральные ее виды более восприимчивы, нежели их искусственные аналоги. Но и последним не удается избежать таких неприятностей как:
- пыль;
- потертости;
- локальные, обширные загрязнения биологического характера;
- загрязнения техническими жидкостями;
- следы животных, их шерсти;
- краски, фломастеры, клей, пластилин;
- следы от шариковых, гелевых, чернильных ручек;
- клещи, другие паразиты.
Эффективное и быстрое устранение загрязнений с мягкой мебели
Клининговая компания «АВ-Клининг» успешно работает со всеми известными загрязнениями, включая застарелые пятна и случаи, когда избавиться от проблемы не представляется возможным в домашних условиях. Специалисты компании могут нейтрализовать воздействие даже сложных химических соединений, а также последствия неудачных чисток, выполненных до обращения в компанию.
Заказ качественного клининга в компании имеет следующие преимущества:
- Отсутствие необходимости транспортировки мебели.
- Профессиональный подбор химических средств.
- Стопроцентный результат независимо от типа, площади загрязнения.
- Полное возвращение мебели первоначального блеска, свежести, цветовой насыщенности.
- Возможность пользования мебелью сразу после окончания работ.
Разнообразие материалов и средств
Современная мягкая мебель отличается невероятным разнообразием обивок. Искусственные и, особенно, натуральные ткани требуют особого, крайне деликатного подхода, наличия у работников клининга соответствующего опыта и знаний.
Химчистка дивана или кресла выполняется сотрудниками компании с тщательным подбором средств, соответствующих конкретному типу обивки. Все специалисты компании имеют соответствующую профподготовку, значительный опыт работы с разными видами обивок, химических средств.
Безопасность химической обработки мебели
Современная клининговая химия, применяемая в работе компанией «АВ-Клининг», является абсолютно чистой в экологическом плане, не агрессивной, гипоаллергенной и не оказывает совершенно никакого воздействия на организм клиентов. Кроме того, она не имеет никаких посторонних запахов. Поэтому специалистам фирмы можно позволить выполнить клининговые услуги даже в детской комнате!