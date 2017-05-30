Качественная и оперативная химчистка мягкой мебели в Екатеринбурге



Мягкая мебель, а именно диваны и кресла, нуждаются в качественной чистке в не меньшей степени, чем остальные предметы интерьера. Даже незначительное пятно, не говоря уже о тотальном загрязнении, может не просто нарушить эстетику помещения, но и стать источником неприятного запаха, аллергических реакций, местом размножения бактерий, грибков, паразитов.

Не считая экстренных случаев, чистить кресла и диваны следует не реже 2-х раз в год. Сегодня химчистка мягкой мебели – крайне востребованная услуга и оказывается на дому.

Компания «АВ-Клининг» выполняет весь спектр клининговых услуг с выездом по адресу клиента. При этом предварительное посещение технологом, который определит тип загрязнения, сложность работ и их стоимость, является бесплатным!

Основные проблемы с мебелью

Мягкая мебельная обивка крайне чувствительна к разного рода загрязнениям. Причем натуральные ее виды более восприимчивы, нежели их искусственные аналоги. Но и последним не удается избежать таких неприятностей как:

пыль;

потертости;

локальные, обширные загрязнения биологического характера;

загрязнения техническими жидкостями;

следы животных, их шерсти;

краски, фломастеры, клей, пластилин;

следы от шариковых, гелевых, чернильных ручек;

клещи, другие паразиты.

Эффективное и быстрое устранение загрязнений с мягкой мебели

Клининговая компания «АВ-Клининг» успешно работает со всеми известными загрязнениями, включая застарелые пятна и случаи, когда избавиться от проблемы не представляется возможным в домашних условиях. Специалисты компании могут нейтрализовать воздействие даже сложных химических соединений, а также последствия неудачных чисток, выполненных до обращения в компанию.

Заказ качественного клининга в компании имеет следующие преимущества:

Отсутствие необходимости транспортировки мебели. Профессиональный подбор химических средств. Стопроцентный результат независимо от типа, площади загрязнения. Полное возвращение мебели первоначального блеска, свежести, цветовой насыщенности. Возможность пользования мебелью сразу после окончания работ.

Разнообразие материалов и средств

Современная мягкая мебель отличается невероятным разнообразием обивок. Искусственные и, особенно, натуральные ткани требуют особого, крайне деликатного подхода, наличия у работников клининга соответствующего опыта и знаний.

Химчистка дивана или кресла выполняется сотрудниками компании с тщательным подбором средств, соответствующих конкретному типу обивки. Все специалисты компании имеют соответствующую профподготовку, значительный опыт работы с разными видами обивок, химических средств.

Безопасность химической обработки мебели

Современная клининговая химия, применяемая в работе компанией «АВ-Клининг», является абсолютно чистой в экологическом плане, не агрессивной, гипоаллергенной и не оказывает совершенно никакого воздействия на организм клиентов. Кроме того, она не имеет никаких посторонних запахов. Поэтому специалистам фирмы можно позволить выполнить клининговые услуги даже в детской комнате!