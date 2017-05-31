В Санкт-Петербурге прошел форум молодых кадастровых инженеров

Филиал ФГБУ “ФКП Росреестра” по Санкт-Петербургу 25 мая 2017 года принял участие в проведении Первого форума молодых специалистов – кадастровых инженеров «БУДУЩЕЕ КАДАСТРА».

Форум приурочен к 90-летию отрасли технической инвентаризации в России.

Организатором мероприятия выступили А СРО «Кадастровые инженеры», при поддержке Минэкономразвития России, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Управлений Росреестра по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области, ФГБУ «ФКП Росреестра, Филиалов Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области, Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» и крупных компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На Пленарном заседании выступили с докладами:

Кислов Виктор Степанович – президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» – «Молодые специалисты – будущее кадастровой деятельности»;

Майролт Какко (Mairolt Kakko) – вице-президент по делам молодежи Европейской ассоциации саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и геодезистов (CLGE) – «О работе с молодыми кадастровыми инженерами в Европе»;

Волков Сергей Николаевич – президент СРО НП «Национальный союз землеустроителей», член Президиума А СРО «Кадастровые инженеры», ректор Государственного университета по землеустройству, академик РАН, профессор, доктор экономических наук – «Роль высших учебных заведений в подготовке специалистов в области кадастровых отношений и регистрации прав на недвижимость в России»;

Шеляков Игорь Михайлович – руководитель управления Росреестра по Ленинградской области – «Взаимодействие Управления Росреестра по Ленинградской области с кадастровыми инженерами»;

Батурин Игорь Юрьевич – вице-президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»;

Петрушина Марина Ивановна – член президиума Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» – «Требования к претендентам и новые правила получения квалификации кадастрового инженера. Стажировка. Задачи, права, обязанности кадастрового инженера»;

Эккерман Алла Ивановна – генеральный директор ГУП «ГУИОН» – «О роли технической инвентаризации в системе учета недвижимости в России»;

Панин Владимир Эдуардович – генеральный директор ГБУ «МОСГОРБТИ»;

Трипольникова Дарья Владимировна – член Совета работодателей кадастровых инженеров Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», член президиума А СРО «Кадастровые инженеры» – «Организация работы со стажерами и молодыми кадастровыми инженерами на примере ГУП «ГУИОН».

На Пленарном заседании состоялось награждение специалистов, приуроченное к 90-летию отрасли технической инвентаризации в России.

Также во второй половине дня параллельно прошло несколько интересных мероприятий:

Семинар для кадастровых инженеров «Тонкости кадастровой деятельности при изготовлении технических планов. Разъяснение подзаконных актов». Лектор Нуприенкова Анжела Витальевна;

Специализированный круглый стол «Новые правила учета объектов недвижимости в соответствии с ФЗ от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В круглом столе приняли участие руководство и специалисты Управления Росреестра по г. Санкт-Петербургу, Управления Росреестра по Ленинградской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по городу Санкт-Петербургу, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области и др.;

Экспресс-форсайт «Формирование будущего кадастрового инженера». Лектор Воронина Мария Михайловна – член Совета по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности при Торгово-промышленной палате РФ;

Деловая игра «Шаг в будущее. ИТ технологии кадастрового инженера». Ведущий: Елисеев Олег Николаевич – Член Президиума А СРО «Кадастровые инженеры», генеральный директор компании ООО «Технокад»;

Мастер-класс «Как стать кадастровым инженером». Лектор: Знобищева Татьяна Викторовна – координатор проектов ООО «Профессиональные стандарты», директор АНО ДПО «КРЕДО-образование».

Авторы проектов грамотно и увлекательно донесли свои вопросы, так что каждый слушатель вовлекался в процесс. Темы пленарного заседания были актуальные и необходимые. Все лекторы были креативны и плодотворны в своей теме, выводы и предложения спикеров для слушателей являлись убедительными. Участники форума отметили, что вынесли из мероприятия большой теоретический и практический опыт, который позволит повысить уровень знаний и навыков, необходимых в дальнейшем при работе в качестве кадастрового инженера.