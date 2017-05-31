Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) – 25 лет на защите интересов отечественного производства

30 мая 2017 г. в г. Москве в отеле Ритц-Карлтон состоялась ХХ конференция Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) МКПП(р), приуроченная к 25-летнему юбилею деятельности Конфедерации.

МКПП (р) была образована в 1992 году, когда понятие «работодатель» не только отсутствовало в законодательстве Российской Федерации, но и с трудом укладывалось в голове граждан страны. Сегодня же объединение является одной из самых авторитетных организаций России, представляющей интересы предпринимателей (работодателей), и играет достаточно большую роль как на региональном, так и на федеральном уровнях. За прошедшее время Конфедерация принимала участие в разработке многих проектов нормативных актов и сама была инициатором целого ряда серьезных проектов, направленных на развитие промышленности, науки и предпринимательства как страны в целом, так и города Москвы.

По словам Елены Паниной, председателя МКПП(р), депутата Госдумы РФ «доля промышленности в структуре валового продукта г. Москвы на сегодняшний день не велика и составляет примерно 12-12,5%, но с другой стороны, сегодня в Москве активно развиваются технопарки и технополисы. Москва переходит к более современным отраслям промышленности. Конечно, нам предстоит ещё много работы в этом направлении. Необходимо создание центров коллективного пользования с высокоточным современным оборудованием, прежде всего, для малых и средних инновационных предприятий. Это позволит быстрее воплощать существующие наработки в реальные продукты, и необходимость закупок сложного оборудования за рубежом значительно бы снизилась». МКПП(р) является инициатором создания в г. Москве технопарков, технополисов и промышленных кластеров на базе действующих московских предприятий, и, как отмечает Елена Панина, «будет продолжать помогать тому, чтобы экономика нашей страны развивалась быстрей, переходила на инновационные рельсы, и мы насыщали рынок своими собственными качественными товарами».

Алексей Фурсин, руководитель Департамента науки промышленной политики и предпринимательства города Москвы, рассказал о том, что «в городе уже создано 30 технопарков, которые включают в себя 1500 высокотехнологичных производств, а это 80 тыс. рабочих мест. Но мы на этом не хотели бы останавливаться, количество технопарков растет с каждым месяцем. Дополнительно мы, совместно с Конфедерацией, прорабатываем новые методы поддержки бизнеса». Он также озвучил Приветственное слово в адрес МКПП(р) от мэра г. Москвы Сергея Собянина, который высоко оценил роль Конфедерации в развитии социального партнёрства в Москве и её работу по эффективному урегулированию социально-трудовых отношений.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отметил высокую роль Конфедерации и лично председателя МКПП(р) Елену Панину в становлении социального партнерства в стране в целом. «25 лет назад было не так просто сформировать институт социального партнерства. Легко было найти профсоюзных коллег, но не так просто работодателей, поскольку само понятие «работодатель» в российском законодательстве отсутствовало. При активном участии Елены Владимировны Паниной были приняты закон «Об объединениях работодателей» и закон «О российской трёхсторонней комиссии». Законодательство меняется достаточно часто, и в настоящее время Гражданский кодекс от нас этого не требует, но, тем не менее, мы от почетного наименования работодателей не откажемся, и наш социальный партнер Михаил Викторович Шмаков не даст нам этого сделать. Ведь благодаря диалогу мы снимаем многие проблемы, которые могли бы, в противном случае, считаться явлением социальной напряженности».

В свою очередь Михаил Шмаков, Председатель Федерации независимых профсоюзов России, в своем выступлении напомнил о том, что первое московское социальное партнерство было создано МКПП(р) и Московской федерацией профсоюзов.

На мероприятии также выступили Александр Сметанов, депутат Московской городской Думы, Заместитель председателя комиссии Думы по науке и промышленности, Виктор Даниленко, Председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей (Регионального объединения работодателей), представители Российской инженерной академии, Российского союза инженеров, Союза машиностроителей России, руководители предприятий и организаций промышленности и науки, малого и среднего предпринимательства, ведущих ВУЗов. Елена Панина вручила почетные грамоты членам МКПП(р) за особый вклад в деятельность Конфедерации и развитие московского региона в целом.