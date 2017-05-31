100+ Forum Russia станет крупнейшей площадкой для дискуссий о комфортной среде в российских городах

В этом году 100+ Forum Russia пройдет в Екатеринбурге уже в четвертый раз и важным предметом для обсуждения станет приоритетный проект Минстроя России по формированию комфортной городской среды.

Один из основных партнеров в реализации программы развития городской среды, КБ «Стрелка», планирует презентовать на международном форуме 100+ Forum Russia целый ряд разработок.

В октябре будут подведены итоги строительного сезона 2017 года по совместной программе развития городской среды Фонда ЕИРЖС и КБ «Стрелка». В рамках Проекта благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах России к октябрю 2017 года планируется завершить обновление территорий в части городов, участвующих в проекте.

В каждом городе выбраны и будут благоустроены знаковые общественные пространства, которые станут отправной точкой преобразований во всем городе. В границы благоустройства войдут не менее трех типов общественных пространств. Среди них — улицы, площади, набережные и парки. При этом в городе может быть благоустроено несколько объектов каждого типа, например, несколько улиц, парк и площадь. Также к октябрю планируется представить дизайн-проекты ключевых общественных пространств, которые стоят в плане развития на 2018-2022 гг.

Всего же в 2017-2022 гг. при участии региональных архитекторов будут разработаны дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств для 40 городов России с общим населением 29 млн человек. На настоящий момент сформирован адресный перечень для всех 40 городов, который насчитывает свыше 235 объектов общей площадью более 1100 га.

Проекты благоустройства ключевых общественных пространств с привлечением региональных архитекторов реализуются в ряде городов РФ: Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Воронеж, Грозный, Иваново, Иркутск, Калининград, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Тула, Уфа и Ярославль. Еще в 15 городах – Астрахани, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Ижевске, Калуге, Кемерово, Липецке, Рязани, Ставрополе, Томске, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах и Челябинске – в начале мая 2017 года закончился Открытый национальный архитектурный конкурс с международным участием, организованный АИЖК и КБ «Стрелка» при поддержке Минстроя. Победителям предстоит создать дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств в этих городах России.

Напомним, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году федеральный бюджет выделил 20 млрд рублей на финансирование региональных проектов благоустройства. По словам министра строительства РФ Михаила Меня, приоритетный проект Минстроя «Формирование комфортной городской среды» планируется сделать важным предметом для обсуждения на 100+ Forum Russia в 2017 году.

Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia состоится в Екатеринбурге с 4 по 6 октября в МВЦ «Екатеринбург Экспо». Ожидается, что в этом году международный форум посетит не менее 5000 участников. На официальном сайте форума уже открыта регистрация на 100+ Forum Russia 2017.