Дома из клееного бруса: плюсы и минусы



Для строительства частных домов и коттеджей в последнее время все чаще применяется клееный брус из натуральной древесины. Этот строительный материал долговечен, прочен и обладает высокими эстетическими качествами. Его производят из мелких брусьев, прошедших склейку по определенной технологии. Такой подход имеет определенные плюсы и минусы.

Строительство домов из древесины, подготовленной подобным образом, предполагает возможность быстрого возведения строения и возможность проведения отделочных работ и вселения в кратчайшие сроки. В отличие от иных видов бруса, клееный вариант не деформируется при перепадах температур и значительном изменении влажности, он прочнее и служит заметно дольше.

При использовании качественного клея этот материал сохраняет свою безопасность и экологичность, а также отличается антисептическими свойствами, которые позволяют избежать развития грибков и плесени. При осуществлении работ квалифицированной бригадой из 6-8 человек строительство домов из клееного бруса в москве можно завершить за 2,5-3 месяца, учитывая время, необходимое для возведения фундамента. При этом сам фундамент не обязательно должен быть массивным, поскольку древесина весит меньше многих привычных материалов для возведения стен.

Благодаря плотному склеиванию и высушиванию древесины дома из такого бруса обладают низкой теплопроводностью, что позволяет держать затраты на отопление на низком уровне. В дополнительном утеплении зачастую нуждаются только пол и крыша. При соблюдении технологии строительства, дома с такими стенами практически не имеют сквозняков.

Но использования этого материала сопровождается и некоторыми недостатками. Такие дома смогут прослужить долго и сохранять свой внешний вид лишь при регулярной обработке фасада специальными средствами. К минусам относят и высокую стоимость качественного клееного бруса. Подозрительно дешевые варианты могут говорить о том, что древесина обрабатывалась без соблюдения установленной технологии. А при использовании некачественных клеевых составов можно забыть об экологичности бруса.