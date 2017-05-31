Делаем дренаж фундамента своими руками



А вы знаете, что выполнять дренаж фундамента стоит для того, чтобы он остался целым при наводнении. В этой статье вы узнаете о том, как это делать своими руками. В первую очередь стоит огромное внимание уделить трубам, которые вы собираетесь использовать для того, чтобы осуществить дренаж. Следует выбрать такой материал, благодаря которому они смогли бы прослужить длительный срок. Чаще всего используют дренажные трубы, у которых срок эксплуатации составляет около семидесяти лет. Кроме этого они очень устойчивы к образованию коррозии, а также у них есть такая функция -это способность к самоочищению.

Также используют пластиковые трубы, которые могут иметь два или три слоя. Обязательно выбирайте такие трубы, у которых имеются специальные отверстия. Если в продаже таковых нет, то их можно сделать самостоятельно с помощью дрели.

И так, прежде чем осуществлять дренаж фундамента, вам следует составить план-проект, к которому вы должны заранее подготовиться. Для этого необходимо обязательно учитывать где расположены подземные воды а также грунтовые. Первое с чего стоит нажать, так это сделать разметку земли на которую будете осуществлять дренаж. Особенно следует уделить огромное внимание тем местам, где постоянно находится большое количество влаги. После этого вам необходимо откопать траншею и начать укладку дренажных труб.

Об этом подробнее вы сможете узнать на сайте http://iqterm.ru совершенно бесплатно. Также следует помнить о том, что трубы следует обязательно обмотать геотекстилем. А особенно это касается тех участков, где имеются стыки. Вы наверняка спросите, а почему геотекстиль? А дело в том, что он способен пропускать из внешней среды воду, и тем самым предотвращая засорение трубы.

Укладку дренажных труб следует обязательно осуществлять под уклоном. А концы их должны опускаться в колодцы. После этого следует засыпать поверхность песком, а также уложить фильтрующий материал и опять засыпать песком, Помните о том, что раз в четыре года, вы обязаны тщательно осматривать состояние дренажных труб, чтобы предотвратить их повреждение, а также образование засора.