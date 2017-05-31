Выбираем хороший водонагреватель



Если вы решили приобрести водонагреватель, то обязательно обратите внимание на некоторые нюансы, которые будут указаны в этой статье.

Во-первых, следует решить куда вы покупаете данный водонагреватель, чтобы определиться с тем, какой объем у него должен быть.

Помните о том, что для кухни обьем его должен быть больше, чем для ванной, так как вы постоянно моете там посуду, а это требует максимальных затрат воды.

Огромное внимание стоит уделить габаритам бака, чтобы он не занимал много места. Так, например, очень удобными являются плоские водонагреватели, которые вы сможете поместить в любом месте. Единственный их недостаток в том, что они способны употреблять большое количество электроэнергии.

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Также осмотрите нагревательный элемент, от которого зависит быстрота нагревания бака. Он должен состоять из металлической спирали, а также стали и или меди. В некоторых моделях водонагревателя есть нагревательный элемент, который помещен в специальную капсулу, что в дальнейшем облегчит его замену в случае поломки.

При выборе бака для нагревания воды стоит также обратить внимание на регулятор температуры. Он может быть в виде кнопок, которые расположены на электронном табло. Такая модель очень удобна тем, что у вас данные всегда будут перед глазами.

Уточните о продавца из чего изготовлен бак. Если таким материалом является сталь, то не задумывайтесь и покупайте его, так как она предотвратить появление ржавчины на его поверхности. Однако, есть и эмалированные покрытия, которые со временем дают трещины и бак приходит в негодность. Поэтому очень важно хорошо подумать, прежде чем осуществить покупку водонагревателя.

Кроме этого уточните о наличии электрического отключения в случае неполадок с электросетью.

Если вы воспользуетесь данными советами, то сможете выбрать хороший водонагреватель.