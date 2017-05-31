31 Май, 2017


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Выбор древесины для межкомнатных дверей

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в: Новости компаний
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В последнее время широкой популярностью пользуются межкомнатные двери из различных современных материалов, но и классические варианты из массива натурального дерева все еще находят своих ценителей. Они привлекательны своей экологичностью, длительным сроком службы и значительными тепло- и звукоизоляционными свойствами, влияющими на комфорт.

При изготовлении межкомнатных дверей может использоваться массив различных пород натурального дерева. Каждый вариант имеет определенные особенности, знание которых поможет сделать оптимальный выбор.

Двери из массива сосны пользуются наибольшей популярностью, поскольку этот материал имеет низкую стоимость. Но эта порода древесины довольно мягкая и негативно реагирует на существенные температурные колебания. Со временем повышенная влажность и перепады температур приводят к некоторой деформации конструкции.

В ванных и кухнях лучше себя чувствуют межкомнатные двери из ольхи, способные противостоять воздействию влаги. Они не разбухают и не трескаются в подобных условиях. Массив из этого вида древесины ценится за свой теплый оттенок, приятный аромат и привлекательную фактуру.

Орех привлекателен своими визуальными качествами и легкостью в обработке. Витиеватые узоры делают его структуру красивой, подходящей для отделки помещения.

Двери из массива дуба считаются эталонным вариантом. Материал известен своими прочностными показателями и привлекательной глазу структурой. Но он тяжелый и трудно обрабатываемый, что вместе со стоимостью древесины делает изделия из него довольно дорогими.

При выборе подходящего варианта необходимо учитывать условия, в которых будут находиться межкомнатные двери. Для влажных комнат лучше подойдет массив ольхи, а сосну в данном случае лучше вовсе не использовать.

После покупки нужно учитывать, что даже двери из наиболее твердых пород нуждаются в бережном отношении, поскольку их реставрация потребует финансовых и временных затрат. Первые 5-7 лет они не потребуют дополнительного ухода, но по истечению этого срока стоит обработать их поверхность, продлив срок службы изделий.

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