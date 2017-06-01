Особенности различных фундаментов



Перед началом проведения строительных работ на земельном участке будет полезно узнать о самых распространенных типах фундаментом для частных домов, их особенностях и отличительных характеристиках. На выбор подходящего варианта будут влиять качество грунта, вес готового сооружения и размеры доступного бюджета для возведения дома или коттеджа.

Столбчатые фундаменты отличаются относительной дешевизной, но они не предназначены для поддержания домов с тяжелыми стенами. Их в основном используют в случае строительства каркасных, щитовых или деревянных сооружений. Иногда на них возводят и каменные стены. Они не применимы на слабонесущих грунтах, при строительстве дома с подвалом или возведения сооружений на несколько этажей.

Сегодня широко используют ленточные фундаменты. В данном случае бетонная «лента» является монолитной и располагается непосредственно под стенами. Об особенностях возведения фундаментов для домов по ссылке https://fundamentprof.ru/ владельцы земельных участков имеют возможность узнать подробнее. Ленточные фундаменты способны удержать строение на грунтах со значительной или слабой несущей способностью. Их можно подготовить для возведения практически любых стен. Они обходятся недешево, но могут применяться для поддержания тяжелых домов с цокольным этажом. Их размеры и глубина залегания зависят от климатических условий, качества грунта и массы дома.

Плитный фундамент сооружается на уровне земли или ниже него. Он является железобетонной плитой, размещающейся под всем зданием. Такие фундаменты особенно популярны при строительстве на слабонесущих грунтах, поскольку более равномерно распределяют нагрузку от строения. Их недостатком является большой расход бетона и арматуры, поэтому возведение одноэтажных зданий большой площади обходится недешево. Такой фундамент позволяет сооружать заглубленные подвалы.

Свайные фундаменты применяют довольно редко. Они состоят из свай, опирающихся на плотные слои грунта на значительной глубине. Их используют при строительстве на склонах и грунтах с низкой несущей способностью.