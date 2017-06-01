Сегодня наиболее востребованным и актуальным решением в области запорной и управляющей трубопроводной арматуры безусловно являются краны шаровые, стандартные и полно проходные. Разнообразие их модельного ряда способно удовлетворить любые условия проекта или технические требования объектов, обслуживаемых с их помощью.

Одним из существенных плюсов конструкции данных изделий по праву считается их простота и экономичность как в рабочем пространстве, так и в средней стоимости, по сравнению с более крупными, и уже частично утратившими свою актуальность задвижками. В корпусе, изготавливаемом из ковкого и жаростойкого чугуна, марок стали легированной или нержавеющей, либо латунном, бронзовом, композитном (в зависимости от сред применений материалы и технические характеристики подбираются соответственно) расположен шарообразный, обрезиненный запорный орган со сквозным, проходным отверстием по своему сечению. При помощи рукоятки он приводится в действие и происходит полный запор канала, или частичная регулировка напора, при этом с минимальным гидравлически сопротивлением.

Доступно несколько вариантов исполнения конструкции корпуса – разборный, подходит для периодического обслуживания изделия без полного демонтажа, цельносварной или литой для наиболее высоких показателей температур и давлений в системе, для моделей газовых кранов.С полным модельным рядом данной продукции можно ознакомиться пройдя по ссылке http://aglant.ru/katalog/krany-sharovye/

Финский концерн Вексве, наряду с Датскими лидерами арматуростроения Broen и Danfoss, к примеру, выпускает исключительно цельносварные модификации, сделанные из нержавейки или углеродистых сортов стали, и успешно справляющиеся с поставленными задачами даже в наиболее агрессивных, кислотных средах эксплуатации. Российский производитель нисколько не уступает Европейским аналогичным, при этом попутно разрабатывая и внедряя в промышленность свои собственные наработки и патенты.

Заводы компании ТД Маршал выпускают собственную линейку таких запорных шаровых устройств с исключительно разборным исполнением корпусов, что значительно облегчает процесс ремонта вышедших из строя со временем узлов крана. А компания АДЛ также производит цельносварные модели с любыми вариантами присоединения под приварку, фланцевые и муфтовые. Помимо всего прочего, на рынке масса качественных производителей такого оборудования, или специализирующихся исключительно на каких то одних направлениях обслуживания – если изучить ассортимент кранов, выпускаемых под маркой Bugatti, то можно сделать вывод, что тут упор на бытовое и коммунальное хозяйство, так как подавляющая часть предлагаемого оборудования – краны шаровые из латуни, также стойкой к коррозиям и влажным средам применения, рассчитанные на малые и средние диаметры трубопровода, и имеет муфтовый его тип, наиболее удобный для ручной установки в обыденных условиях.

как правильно установить краны смотрите тут http://aglant.ru/blog/ustanovka-sharovogo-krana/