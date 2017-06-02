Реконструкция зданий и строений



У вас за городом есть домик, но вам хочется что-то совершенно новое? Не стоит разрушать готовое здание, ведь специалисты перестроят здание и оно будет таким, как вы мечтали. Даже самое старое и не красивое строение через небольшой промежуток времени будет современным и модным. Стоит обратить внимание на то, что изменения происходят не только снаружи здания, но и изнутри. Это особенно актуально в тех случаях, если в старом доме не было коммуникаций (воды, газа, света, санузла и т.п.).

Домик за городом очень маленький и вы давно мечтаете о большом просторном здании? Строители осуществляют достройку будь то жилое помещение или веранда. Также по желанию заказчика специалисты достроят мансардный этаж, таким простым образом расширять помещение.

Вы приняли решение, что от старого дома нужно избавляться, но не путем полного его сноса, а с помощью глобальной реконструкции? В таком случае рекомендуется найти фирму, которая ваши планы осуществит в реальность, ознакомится с домами, которые ранее были даже непригодными для нормальной жизни. Подробнее о работе специалистов вы можете узнать на их сайте, послушать или прочесть отзывы клиентов.

Для начала необходимо пригласить строителей, чтобы они ознакомились с территорией, на которой находится здание, и помогли определится какой дом будет уместным. Строители обязательно принимают во внимание желание заказчика, проводят необходимые замеры и расчеты. На основании этих данных принимает проект реставрационных работ. Если заказчика все устраивает, то составляется смета работы и рассчитывается количество материалов для работ.

Если заказчика цена полностью устраивает, то необходимо составить договор на проведение реставрационных работ. В этом документе обязательно указываются работы, которые будут проводится, длительность их проведения, стоимость и сумма авансового платежа. Специалисты также советуют внести в договор пункт о том, кто будет заниматься покупкой необходимых строительных материалов. Строители лучше разбираются, какие материалы будут идеальны, ведь они в этом разбираются, а после покупки предоставят чеки.