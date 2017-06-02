Критерии выбора натяжного потолка



Использование натяжных потолков — один из наиболее универсальных методов быстрого оформления практически любых комнат в помещении. При этом есть возможность комбинировать материал различной фактуры и всевозможных цветовых окрасок. Сегодня распространены несколько типов натяжных потолков, особенности которых стоит рассмотреть детальнее.

В сооружении таких конструкций может использоваться тканевое или пленочное полотно. Последний вариант часто обходится дешевле. Но пленочные потолки не рекомендуется сооружать в комнатах, которые промерзают до минусовых температур, они не такие прочные и легко повреждаются острыми предметами, в отличие от аналогов из ткани. Их основным преимуществом является водостойкость. При правильном монтаже они не боятся потопов сверху.

Тканевые натяжные потолки могут быть окрашены акриловой краской. Они не боятся морозов и относительно легко переживают повреждения острыми элементами. Но после намокания на них остаются заметные следы.

Подробнее о вариантах оформления натяжных потолков сайт ferico.by поможет получить нужную информацию, что будет полезно для тех, кто планирует проведение ремонта или уже занимается этим. Полотно из ПВХ может иметь сатиновую, глянцевую или матовую поверхность. Глянец поможет визуально расширить свободную площадь и оформить комнату в стиле хай-тек. Матовый вариант считается классическим, он подходит для интерьеров практически любых стилей. Сатиновая фактура является усредненным решением, при котором отражения на потолке будут видны, но размыты, что способствует созданию умиротворенной атмосферы.

Слабым звеном натяжных потолков являются швы. Хотя сегодня при необходимости можно найти пленочное и тканевое полотно, шириной более 5 м. При необходимости склейки можно соединить полотнища нескольких расцветок, обыграв наличие шва.

Спальни и гостиные рекомендуется оформлять в пастельных тонах. В ванной и прихожей интересно смотрятся крупные рисунки. Для оформления детских комнат нередко используют более яркие расцветки. Натяжные потолки позволяют организовать почти любой освещение.