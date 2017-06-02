Как выбрать хорошую отвертку

Если вы решили приобрести отвертки, тогда следуйте следующим рекомендациям, которые вы сможете прочитать в данной статье. Хочется отметить, что в продаже существует две модели. Одна из них представляет собой соединенные вместе три части-наконечник, стержень, а также рукоятка.

А вторая модель раздельная и чаще всего используется именно она. Это можно обьяснить тем, что в комплекте идет большое количество рукояток и стоит оно дешевле.

И что касается материала из которого она изготовлена, то он должен быть прочным. Очень часто для ручки отвертки используется резина, пластмасс, а также дерево. Самым оптимальным вариантом принято считать пластиковую ручку с резиновыми вставками, так как ее можно использовать при различных видах работ.

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Что касается стержня, то следует выбрать такой, чтобы он не поржавел и на нем не образовалась коррозия. Чаще всего он выполнен из стали. Наконечник зависит от того, какая шляпка у шурупа или винта. Очень важно, чтобы он был намагниченным, так как это поможет удержать некоторые мелкие детали, что очень удобно при работе.

Плоский наконечник чаще всего используют для того, чтобы прикручивать розетки, а также выключатели. Крестовидный очень хорошо прикручивает винты для крепления, а вот крестообразная с направляющим способна прикрутить мебельную фурнитуру. А вот зведообразный наконечник применяется при сборке бытовой техники.

Очень важно подобрать такую отвертку, которую вы будите очень часто применять. Так, например, при работе со старыми соединениями, можно использовать ударную отвертку. Внутри такой отвертки есть специальное отверстие, которое при прикосновении образует удар, в результате чего соединение становится слабым и его можно легко раскрутить. А вот аккумуляторная отвертка идеально подойдет для тех, кто постоянно работает с саморезами. Очень часто применяется при ремонте автомобилей.

Очень широкого распространения получила отвертка тестер, которая используется для того, чтобы проверить фазы тока.